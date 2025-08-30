Kimaradtak a dorozsmai helyzetek Algyőn

A vármegyei futball hétvégi programjának nyitómeccsét Algyőn játszották, ahol rangadót rendeztek, hiszen a dorozsmai csapat volt az Algyő ellenfele. A meccs első, és egyben egyik legnagyobb lehetősége Szüts Szilárd előtt adódott, aki farkasszemet nézhetett az Algyő kapusával, azonba ziccerben nem tudta eltenni a labdát Szabó Gergely mellett. A folytatás ugyan inkább az Algyőé volt, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni a hazai csapat, amely egy sarokrúgást követően jelentett veszélyt a dorozsmai kapura, de a lövés elment a keresztléc fölött.

Küzdelemből nem volt hiány a vármegyei futball hétvégéjének algyői nyitómeccsén. Fotó: Karnok Csaba

A küzdelmes mezőnyjátékot követően a meccs utolsó szakasza a vendégeké volt: Szabó Gergely több nagy védést is bemutatott az algyői kapuban, így hiába a dorozsmai helyzetek, végül nem hozott gólt a kilencven perc. Az Algyő és a Dorozsma is először játszott döntetlent ebben a szezonban, és mindketten négy ponttal várhatják a folytatást.