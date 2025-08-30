augusztus 30., szombat

Labdarúgás

1 órája

Kimaradtak a dorozsmai helyzetek Algyőn

Címkék#Algyő#labdarúgás#Kiskundorozsma

Nem hozott gólt a forduló nyitómeccse. A vármegyei futball hétvégéjének első találkozóján küzdelmes meccset játszott egymással az Algyő és a Dorozsma.

Vajgely Pál

A vármegyei futball hétvégi programjának nyitómeccsét Algyőn játszották, ahol rangadót rendeztek, hiszen a dorozsmai csapat volt az Algyő ellenfele. A meccs első, és egyben egyik legnagyobb lehetősége Szüts Szilárd előtt adódott, aki farkasszemet nézhetett az Algyő kapusával, azonba ziccerben nem tudta eltenni a labdát Szabó Gergely mellett. A folytatás ugyan inkább az Algyőé volt, de nagy helyzetet nem tudott kidolgozni a hazai csapat, amely egy sarokrúgást követően jelentett veszélyt a dorozsmai kapura, de a lövés elment a keresztléc fölött.

Küzdelemből nem volt hiány a vármegyei futball hétvégéjének algyői nyitómeccsén. Fotó: Karnok Csaba

A küzdelmes mezőnyjátékot követően a meccs utolsó szakasza a vendégeké volt: Szabó Gergely több nagy védést is bemutatott az algyői kapuban, így hiába a dorozsmai helyzetek, végül nem hozott gólt a kilencven perc. Az Algyő és a Dorozsma is először játszott döntetlent ebben a szezonban, és mindketten négy ponttal várhatják a folytatást.

Kimaradtak a dorozsmai helyzetek Algyőn

Fotók: Karnok Csaba

 

Vármegyei futball, I. osztály, 3. forduló

M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma 0–0
Algyő, 150 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Gera, Minda).
Algyő: Szabó G. – Rádi, Bozóki, Horváth A., Szabó L. (Sík, 87.), Varga Z., Dudás (Kiss R., 81.), Hegyi (Kardos, 57.), Babarcsik (Kónya, 66.), Forró, Rébék (Semjényi, 51.). Edző: Fülöp Tibor.
Dorozsma: Zékány – Mihálffy (Gál, 60.), Poljak (Bodonji, 75.), Szil, Ottlik Márk, Vajda (Molnár K., 81.), Ottlik Máté, Fülöp, Burai, Szüts (Varga Á., 60.), Csizmadia (Agócsy, 87.). Edző: Magyar György.
Jók: Szabó G. ill. Burai, Szil, Ottlik Máté, Ottlik Márk. 
Fülöp Tibor: – Tudtuk, hogy egy kemény, harcos meccsre számíthatunk. Nem tudtuk játszani a játékunkat, sok hibával, pontatlanul futballoztunk, de egyik csapat sem tudott folyamatos játékot kialakítani. Szezon eleji formát mutattunk, viszont egy pont is pont, hiszen ellenfelünknek voltak nagyobb helyzetei. 
Magyar György: – Nem írtam volna alá a meccs előtt a döntetlent attól függetlenül, hogy egy riválissal játszottunk, ezzel a kerettel bárki ellen győzelemre kell törekednünk. Az első félidő végén megültünk kicsit, de nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. Dolgozunk tovább, hogy a támadó harmadban pontosabbak legyünk.

A forduló további programja, szom­­bat, 17.30: Kéménygyártó-­Mó­­rahalom VSE–Deszki SC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva, Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC, Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi. 

 

