augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

28°
+40
+22
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

Tegnap, 11:54

Gólgazdag főpróbát tartott az Algyő és a Sándorfalva a megyeegyes rajt előtt

Címkék#Sándorfalva#megyeegy#vármegyei futball#Clean Star Complex Dorozsma#Algyő#Makó FC#felkészülési mérkőzés

Vége a gyakorlásnak, kezdődhet a bajnokság. Főpróbát tartottak a vármegyei futball csapatai ezen a hétvégén a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság rajtjára, ugyanis szombaton 17.30-kor öt mérkőzéssel kezdetét veszi a 2025–2026-os bajnoki szezon.

Becsei Dávid

Több vármegyei I. osztályú labdarúgócsapat is kiütéses győzelemmel hangolt a hétvégi bajnoki rajtra. A MOL Magyar Kupa második fordulójába idegenben magabiztos sikerrel továbbjutott Sándorfalva – augusztus 23-án 16.30-tól az NB III.-as HFC-t fogadja a második fordulóban – a megyeegyes újonc Csongrád-Draxi-Gép Kft. otthonában aratott hét–nullás sikert. Már csak öt nap és startol a vármegyei futball első bajnoksága.

A következő hétvégén már tétmeccseket rendeznek a Csongrád-Csanád vármegyei futballban.
A vármegyei futball-bajnokság rajtjára gólgazdag mérkőzéssel hangolt az Algyő és a Sándorfalva is.
Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

Az Algyő sem szűkölködött gólokban a főpróbán a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály előző idényének negyedik helyezettje, a Lajosmizse ellen. Fülöp Tibor csapata öt–nullára győzött.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa legutóbbi ezüstérmese, a Makó FC, valamint a nyáron jól erősítő Clean Star Complex Dorozsma egymással gyakorolt a főpróbán. A bajnokságban csak az október 19-i tizedik fordulóban találkoznak. A felkészülési mérkőzés a Kiskundorozsma kettő–nullás sikerét hozta, hagymavárosiak a hosszabbításos bordányi MOL Magyar Kupa-búcsú után újabb vereséggel hangoltak a bajnoki rajtra.

Vármegyei futball, felkészülési mérkőzések eredményei: 

Algyő–Lajosmizse 5–0
Gólszerzők: Sík (2), Szabó L., Daróczi, Varga. 

Csongrád–Sándorfalva 0–7
Gólszerzők: Babolek (3), Széll, Dancsok, Bitó M. (2). 

Kiskundorozsma–Makó 2–0
Gólszerzők: Burai (2). 

Jánoshalma–Mórahalom 6–1

Mindszent–Röszke 2–3

Székkutas–Mártély 1–5

Balástya–Domaszék 5–1.

Hódmezővásárhelyi TUS–Deszki SC 3–1

Gyomaendrőd–Szentesi Kinizsi 8–0

Kistelek–Jászszentlászló 3–2 (2–0)
A kisteleki gólszerzők: Tóth G., Horváth Á., Tóth K. 

A Tiszasziget–Orosházi MTK-ULE mérkőzés elmaradt.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu