Gólgazdag főpróbát tartott az Algyő és a Sándorfalva a megyeegyes rajt előtt
Vége a gyakorlásnak, kezdődhet a bajnokság. Főpróbát tartottak a vármegyei futball csapatai ezen a hétvégén a vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság rajtjára, ugyanis szombaton 17.30-kor öt mérkőzéssel kezdetét veszi a 2025–2026-os bajnoki szezon.
Több vármegyei I. osztályú labdarúgócsapat is kiütéses győzelemmel hangolt a hétvégi bajnoki rajtra. A MOL Magyar Kupa második fordulójába idegenben magabiztos sikerrel továbbjutott Sándorfalva – augusztus 23-án 16.30-tól az NB III.-as HFC-t fogadja a második fordulóban – a megyeegyes újonc Csongrád-Draxi-Gép Kft. otthonában aratott hét–nullás sikert. Már csak öt nap és startol a vármegyei futball első bajnoksága.
Az Algyő sem szűkölködött gólokban a főpróbán a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály előző idényének negyedik helyezettje, a Lajosmizse ellen. Fülöp Tibor csapata öt–nullára győzött.
A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa legutóbbi ezüstérmese, a Makó FC, valamint a nyáron jól erősítő Clean Star Complex Dorozsma egymással gyakorolt a főpróbán. A bajnokságban csak az október 19-i tizedik fordulóban találkoznak. A felkészülési mérkőzés a Kiskundorozsma kettő–nullás sikerét hozta, hagymavárosiak a hosszabbításos bordányi MOL Magyar Kupa-búcsú után újabb vereséggel hangoltak a bajnoki rajtra.
Vármegyei futball, felkészülési mérkőzések eredményei:
Algyő–Lajosmizse 5–0
Gólszerzők: Sík (2), Szabó L., Daróczi, Varga.
Csongrád–Sándorfalva 0–7
Gólszerzők: Babolek (3), Széll, Dancsok, Bitó M. (2).
Kiskundorozsma–Makó 2–0
Gólszerzők: Burai (2).
Jánoshalma–Mórahalom 6–1
Mindszent–Röszke 2–3
Székkutas–Mártély 1–5
Balástya–Domaszék 5–1.
Hódmezővásárhelyi TUS–Deszki SC 3–1
Gyomaendrőd–Szentesi Kinizsi 8–0
Kistelek–Jászszentlászló 3–2 (2–0)
A kisteleki gólszerzők: Tóth G., Horváth Á., Tóth K.
A Tiszasziget–Orosházi MTK-ULE mérkőzés elmaradt.