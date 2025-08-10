Gólgazdag főpróbát tartott az Algyő és a Sándorfalva a megyeegyes rajt előtt

Több vármegyei I. osztályú labdarúgócsapat is kiütéses győzelemmel hangolt a hétvégi bajnoki rajtra. A MOL Magyar Kupa második fordulójába idegenben magabiztos sikerrel továbbjutott Sándorfalva – augusztus 23-án 16.30-tól az NB III.-as HFC-t fogadja a második fordulóban – a megyeegyes újonc Csongrád-Draxi-Gép Kft. otthonában aratott hét–nullás sikert. Már csak öt nap és startol a vármegyei futball első bajnoksága.

A vármegyei futball-bajnokság rajtjára gólgazdag mérkőzéssel hangolt az Algyő és a Sándorfalva is.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

Az Algyő sem szűkölködött gólokban a főpróbán a Bács-Kiskun vármegyei I. osztály előző idényének negyedik helyezettje, a Lajosmizse ellen. Fülöp Tibor csapata öt–nullára győzött.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa legutóbbi ezüstérmese, a Makó FC, valamint a nyáron jól erősítő Clean Star Complex Dorozsma egymással gyakorolt a főpróbán. A bajnokságban csak az október 19-i tizedik fordulóban találkoznak. A felkészülési mérkőzés a Kiskundorozsma kettő–nullás sikerét hozta, hagymavárosiak a hosszabbításos bordányi MOL Magyar Kupa-búcsú után újabb vereséggel hangoltak a bajnoki rajtra.

Vármegyei futball, felkészülési mérkőzések eredményei:

Algyő–Lajosmizse 5–0

Gólszerzők: Sík (2), Szabó L., Daróczi, Varga.

Csongrád–Sándorfalva 0–7

Gólszerzők: Babolek (3), Széll, Dancsok, Bitó M. (2).

Kiskundorozsma–Makó 2–0

Gólszerzők: Burai (2).

Jánoshalma–Mórahalom 6–1

Mindszent–Röszke 2–3

Székkutas–Mártély 1–5

Balástya–Domaszék 5–1.

Hódmezővásárhelyi TUS–Deszki SC 3–1

Gyomaendrőd–Szentesi Kinizsi 8–0

Kistelek–Jászszentlászló 3–2 (2–0)

A kisteleki gólszerzők: Tóth G., Horváth Á., Tóth K.

A Tiszasziget–Orosházi MTK-ULE mérkőzés elmaradt.