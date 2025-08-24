1 órája
Megvan az első idei döntetlen a vármegyei I. osztályban, a másodikat is behúzta az újonc
Gólgazdag hétvége volt. Harminc perc alatt öt gólt lőtt a Szentesnek, így második meccsét is megnyerte a Tiszasziget, de a Csongrád is újabb három pontot szerzett a vármegyei futball I. osztályának második fordulójában.
A frissen igazolt Erhardt Dominik góljával szerzett vezetést a Mórahalom a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, aki Bokányi beadását követően volt eredményes. A hazaiak gyors egyenlítését követően a szünet után Rajsli bombagóljával újra vezettek a homokhátiak, ám egy büntetőből ismét egalizáltak a szegediek, így megszületett a vármegyei futball I. osztály idei szezonjának első döntetlenje.
Második meccsét is megnyerte az újonc Csongrád, amely a Deszk otthonából hozta el a három pontot. A csongrádiaktól Bencze Botond csapott le egy rövid hazaadásra, amellyel előnyhöz juttatta csapatát, majd szezonbeli negyedik találatát is megszerezte, és bebiztosította a győzelmet. Szintén második sikerét aratta a Tiszasziget, amely ugyan húsz perc után kétgólos hátrányban volt a Szentessel szemben, és ugyan nyílt meccs zajlott a pályán, de a szünet után harminc perc alatt ötször is betaláltak a hazaiak. Megvan a Dorozsma szezonbeli első győzelme, amely a Hódmezővásárhelyi TUS-t győzte le, a szünet után Magyar fejelt a hálóba egy szögletet követően, majd egy kapu előtti kavarodást követően Szil állította be a végeredményt.
A fordulóból a Sándorfalva–Algyő és a Makó–Bordány meccseket szeptember 17-én pótolják, a két találkozót a sándorfalviak és a bordányiak kupakötelezettségei miatt halasztották el.
Vármegyei futball, I. osztály, 2. forduló
Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–2 (0–0)
Deszk, 50 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Csöngető, Kiss R.).
Deszk: Csikkel – Molnár B., Faragó-Barát (Kecskés, 61.), Köteles, Németh Z., Pióker Ti., Pióker Ta. (Geiger, 82.), Néma (Zatykó, 79.), Szántó (Szabó Á., 76.), Vörös, Baucic (Miklós, 70.). Edző: Kiss Máté.
Csongrád: Ciortea – Nacsa, Takács, Bencze (Borbás, 85.), Péter, Dovics, Borák (Sarusi-Kis, 67.), Czékus (Deli, 79.), Barta, Palásti. Edző: Bíró Mihály.
Gólszerzők: Bencze (74., 84.).
Kiállítva: Köteles (76., Deszk).
Jók: Csikkel, ill. mindenki.
Kiss Máté: – Az egész mérkőzésen nem találtuk a játékunkat. A csapat töredéknyi küzdést nem tett bele a múlt heti, algyői meccshez képest. Intő jelként tekinthetünk a mai meccsre, még van idő javítani ezen.
Bíró Mihály: – A helyzetek alapján úgy gondolom, megérdemelten nyertünk, és helyenként még jól is futballoztunk. Gratulálok az egész csapatnak a győzelem, sok sikert a Deszknek a továbbiakban!
Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS 3–0 (1–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Dobó, Gargya).
Dorozsma: Zékány – Mihálffy, Molnár K., Poljak (Szil, 56.), Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Burai, Szüts (Török D., 87.), Gál (Magyar, 63., Lőrincz, 87.), Csizmadia (Simon, 79.). Játékos-edző: Magyar György.
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tóth J., Bánfi, Tatár, Marton (Tószegi, 68.), Barna, Telek (Török L., 58.), Nagy A., Pacskó, Kis D. Edző Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Ottlik Máté (22.), Magyar (69.), Szil (71.).
Jók: mindenki, ill. Kovács A., Nagy A., Marton.
Magyar György: – Végig koncentráltan, agresszívan és dominánsan játszottunk.
Horváth Zoltán: – Az első félidőben bátortalanul és önbizalom nélkül játszottunk, az ellenfélnek több helyzete is volt, amikkel nem tudtak élni, de egy szöglet után mégis megszerezték a vezetést. A második játékrész első felében uralni tudtuk a játékot, megvoltak a lehetőségek, de sajnos a félidő derekán egy újabb szöglet után gólt kaptunk, ami eldöntötte a mérkőzést. A Dorozsma megérdemelt győzelmet aratott, amihez gratulálunk! Sok munka áll még előttünk, nem kell elkeseredni.
SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom 2–2 (1–1)
Szeged, SZEOL SC Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 50 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Barta, Ördögh).
SZEOL SC-FK Szeged: Vlad – Tóth M., Tóth G. (Dóra, 74.), Giba, Bárkányi (Herczeg, 65.), Indre, Csehó (Jugyák, 52.), Buchholcz, Hüvös, Sisák, Miklós (Frankó, 90.). Edző: Tóth János.
Mórahalom: Szili – Rajsli, Nyíri, Szűcs, Császár, Farkas Á., Oláh, Jójárt, Erhardt (Radoi, 90.), Mádi, Bokányi. Edző: Paksi Péter.
Gólszerzők: Hüvös (30.), Dóra (82., 11-esből), ill. Erhardt (29.), Rajsli (51.).
Jók: Giba, Hüvös, ill. Szili, Rajsli, Bokányi, Erhardt, Szűcs, Jójárt.
Dóra János (játékos-másodedző): – Adj hitet, és én elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos, megvet és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet.
Paksi Péter: – Összességében igazságos a döntetlen, de számunkra sokat jelent, hogy megszereztük az első pontot. Fiatal csapatomnak sokat kell még dolgoznia.
Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 5–2 (0–2)
Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Pap Zs., Lénárd).
Tiszasziget: Kiss D. – András, Papp Á., Nagy M. (Pintér, a szünetben), Szilágyi (Kovács K., 86.), Duray (Skribek B., a szünetben), Kopasz (Patai, a szünetben), Baka (Szabó D., 72.), Rédei, Bánóczki, Farkas. Edző: Nyerges Dániel.
Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Bartucz B. (ifj. Mihály, 49.), Lázi (Locskai, 70.), Mészáros, Rostás, Tóth I., Illés (id. Mihály, 62.), Bartucz P. Papp M., Koncz, Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc.
Gólszerzők: Skribek B. (57.), Pintér (63.), Szilágyi (70., 80.), Papp Á. (87.), ill. Rostás (4.), Mészáros M. (19.).
Jók: András, Szilágyi, Skribek B., Pintér, ill. Bartucz P., Tóth I.
Nyerges Dániel: – Két egyéni hibából kaptunk gólt, a csapat erejét mutatja, hogy ebből felálltunk és végig domináltuk a meccset.
Szöllősi Ferenc: – Az első félidőben jól néztünk ki. A szünet után jött a legnagyobb ellenfelünk, a fáradtság. Ha az első játékrész futballját ki tudjuk tolni hosszabb időre, az előbb-utóbb eredményt is hoz.
A 3. forduló programja:
Péntek 17.30: M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma. Szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszki SC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva, Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC, Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi.
A vármegyei I. osztály állása
- Tiszasziget 2 2 0 0 10 – 3 6
2. Csongrád 2 2 0 0 6 – 0 6
3. Algyő 1 1 0 0 3 – 0 3
4. Sándorfalva 1 1 0 0 3 – 0 3
5. Dorozsma 2 1 0 1 6 – 4 3
6. Bordány 1 1 0 0 4 – 3 3
7. Makó 1 1 0 0 1 – 0 3
8. Mórahalom 2 0 1 1 3 – 7 1
9. SZEOL SC 2 0 1 1 2 – 6 1
10. Szentes 2 0 0 2 2 – 6 0
11. Deszk 2 0 0 2 0 – 5 0
12. HTUS 2 0 0 2 0 – 6 0
