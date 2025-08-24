augusztus 24., vasárnap

Labdarúgás

1 órája

Megvan az első idei döntetlen a vármegyei I. osztályban, a másodikat is behúzta az újonc

Gólgazdag hétvége volt. Harminc perc alatt öt gólt lőtt a Szentesnek, így második meccsét is megnyerte a Tiszasziget, de a Csongrád is újabb három pontot szerzett a vármegyei futball I. osztályának második fordulójában.

Vajgely Pál

A frissen igazolt Erhardt Dominik góljával szerzett vezetést a Mórahalom a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, aki Bokányi beadását követően volt eredményes. A hazaiak gyors egyenlítését követően a szünet után Rajsli bombagóljával újra vezettek a homokhátiak, ám egy büntetőből ismét egalizáltak a szegediek, így megszületett a vármegyei futball I. osztály idei szezonjának első döntetlenje.

Először játszottak döntetlent a vármegyei futball I. osztályának idei szezonjában.
Először játszottak döntetlent a vármegyei futball I. osztályának idei szezonjában. Fotó: Gémes Sándor

Második meccsét is megnyerte az újonc Csongrád, amely a Deszk otthonából hozta el a három pontot. A csongrádiaktól Bencze Botond csapott le egy rövid hazaadásra, amellyel előnyhöz juttatta csapatát, majd szezonbeli negyedik találatát is megszerezte, és bebiztosította a győzelmet. Szintén második sikerét aratta a Tiszasziget, amely ugyan húsz perc után kétgólos hátrányban volt a Szentessel szemben, és ugyan nyílt meccs zajlott a pályán, de a szünet után harminc perc alatt ötször is betaláltak a hazaiak. Megvan a Dorozsma szezonbeli első győzelme, amely a Hódmezővásárhelyi TUS-t győzte le, a szünet után Magyar fejelt a hálóba egy szögletet követően, majd egy kapu előtti kavarodást követően Szil állította be a végeredményt.

A fordulóból a Sándorfalva–Algyő és a Makó–Bordány meccseket szeptember 17-én pótolják, a két találkozót a sándorfalviak és a bordányiak  kupakötelezettségei miatt halasztották el. 

Vármegyei futball, I. osztály, 2. forduló

Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–2 (0–0)
Deszk, 50 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Csöngető, Kiss R.).
Deszk: Csikkel – Molnár B., Faragó-Barát (Kecskés, 61.), Köteles, Németh Z., Pióker Ti., Pióker Ta. (Geiger, 82.), Néma (Zatykó, 79.), Szántó (Szabó Á., 76.), Vörös, Baucic (Miklós, 70.). Edző: Kiss Máté.
Csongrád: Ciortea – Nacsa, Takács, Bencze (Borbás, 85.), Péter, Dovics, Borák (Sarusi-Kis, 67.), Czékus (Deli, 79.), Barta, Palásti. Edző: Bíró Mihály. 
Gólszerzők: Bencze (74., 84.).
Kiállítva: Köteles (76., Deszk).
Jók: Csikkel, ill. mindenki.
Kiss Máté: – Az egész mérkőzésen nem találtuk a játékunkat. A csapat töredéknyi küzdést nem tett bele a múlt heti, algyői meccshez képest. Intő jelként tekinthetünk a mai meccsre, még van idő javítani ezen. 
Bíró Mihály: – A helyzetek alapján úgy gondolom, megérdemelten nyertünk, és helyenként még jól is futballoztunk. Gratulálok az egész csapatnak a győzelem, sok sikert a Deszknek a továbbiakban!

Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS 3–0 (1–0)
Szeged-Kiskundorozsma, 150 néző. Vezette: Vereska Hunor – jól (Dobó, Gargya).
Dorozsma: Zékány – Mihálffy, Molnár K., Poljak (Szil, 56.), Ottlik Márk, Vajda, Ottlik Máté, Burai, Szüts (Török D., 87.), Gál (Magyar, 63., Lőrincz, 87.), Csizmadia (Simon, 79.). Játékos-edző: Magyar György. 
Hódmezővásárhelyi TUS: Kovács A. – Vass, Tóth J., Bánfi, Tatár, Marton (Tószegi, 68.), Barna, Telek (Török L., 58.), Nagy A., Pacskó, Kis D. Edző Horváth Zoltán.
Gólszerzők: Ottlik Máté (22.), Magyar (69.), Szil (71.).
Jók: mindenki, ill. Kovács A., Nagy A., Marton. 
Magyar György: – Végig koncentráltan, agresszívan és dominánsan játszottunk. 
Horváth Zoltán: – Az első félidőben bátortalanul és önbizalom nélkül játszottunk, az ellenfélnek több helyzete is volt, amikkel nem tudtak élni, de egy szöglet után mégis megszerezték a vezetést. A második játékrész első felében uralni tudtuk a játékot, megvoltak a lehetőségek, de sajnos a félidő derekán egy újabb szöglet után gólt kaptunk, ami eldöntötte a mérkőzést. A Dorozsma megérdemelt győzelmet aratott, amihez gratulálunk! Sok munka áll még előttünk, nem kell elkeseredni.

SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom 2–2 (1–1)
Szeged, SZEOL SC Szalai "Dzsínó" István sporttelep, 50 néző. Vezette: Paczér Balázs – jól (Barta, Ördögh).
SZEOL SC-FK Szeged: Vlad – Tóth M., Tóth G. (Dóra, 74.), Giba, Bárkányi (Herczeg, 65.), Indre, Csehó (Jugyák, 52.), Buchholcz, Hüvös, Sisák, Miklós (Frankó, 90.). Edző: Tóth János.
Mórahalom: Szili – Rajsli, Nyíri, Szűcs, Császár, Farkas Á., Oláh, Jójárt, Erhardt (Radoi, 90.), Mádi, Bokányi. Edző: Paksi Péter. 
Gólszerzők: Hüvös (30.), Dóra (82., 11-esből), ill. Erhardt (29.), Rajsli (51.).
Jók: Giba, Hüvös, ill. Szili, Rajsli, Bokányi, Erhardt, Szűcs, Jójárt.  
Dóra János  (játékos-másodedző): – Adj hitet, és én elhiszem neked, hogy élni szebben is lehet. Sok okos, megvet és nevet, de te észre se vedd, csak adj hitet. 
Paksi Péter: – Összességében igazságos a döntetlen, de számunkra sokat jelent, hogy megszereztük az első pontot. Fiatal csapatomnak sokat kell még dolgoznia.

Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 5–2 (0–2)
Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Pap Zs., Lénárd).
Tiszasziget: Kiss D. – András, Papp Á., Nagy M. (Pintér, a szünetben), Szilágyi (Kovács K., 86.), Duray (Skribek B., a szünetben), Kopasz (Patai, a szünetben), Baka (Szabó D., 72.), Rédei, Bánóczki, Farkas. Edző: Nyerges Dániel.
Szentesi Kinizsi: Verebélyi – Bartucz B. (ifj. Mihály, 49.), Lázi (Locskai, 70.), Mészáros, Rostás, Tóth I., Illés (id. Mihály, 62.), Bartucz P. Papp M., Koncz, Vincze. Edző: Szöllősi Ferenc. 
Gólszerzők: Skribek B. (57.), Pintér (63.), Szilágyi (70., 80.), Papp Á. (87.), ill. Rostás (4.), Mészáros M. (19.).
Jók: András, Szilágyi, Skribek B., Pintér, ill. Bartucz P., Tóth I. 
Nyerges Dániel: – Két egyéni hibából kaptunk gólt, a csapat erejét mutatja, hogy ebből felálltunk és végig domináltuk a meccset. 
Szöllősi Ferenc: – Az első félidőben jól néztünk ki. A szünet után jött a legnagyobb ellenfelünk, a fáradtság. Ha az első játékrész futballját ki tudjuk tolni hosszabb időre, az előbb-utóbb eredményt is hoz. 

A 3. forduló programja:
Péntek 17.30: M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma. Szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszki SC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva, Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC, Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi.

A vármegyei I. osztály állása

  1.  Tiszasziget    2    2    0    0    10    –    3    6
        2.    Csongrád    2    2    0    0    6    –    0    6
        3.    Algyő    1    1    0    0    3    –    0    3
        4.    Sándorfalva    1    1    0    0    3    –    0    3
        5.    Dorozsma    2    1    0    1    6    –    4    3
        6.    Bordány    1    1    0    0    4    –    3    3
        7.    Makó    1    1    0    0    1    –    0    3
        8.    Mórahalom    2    0    1    1    3    –    7    1
        9.    SZEOL SC    2    0    1    1    2    –    6    1
        10.    Szentes    2    0    0    2    2    –    6    0
        11.    Deszk    2    0    0    2    0    –    5    0
        12.    HTUS    2    0    0    2    0    –    6    0

 

