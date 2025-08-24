Megvan az első idei döntetlen a vármegyei I. osztályban, a másodikat is behúzta az újonc

A frissen igazolt Erhardt Dominik góljával szerzett vezetést a Mórahalom a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, aki Bokányi beadását követően volt eredményes. A hazaiak gyors egyenlítését követően a szünet után Rajsli bombagóljával újra vezettek a homokhátiak, ám egy büntetőből ismét egalizáltak a szegediek, így megszületett a vármegyei futball I. osztály idei szezonjának első döntetlenje.

Először játszottak döntetlent a vármegyei futball I. osztályának idei szezonjában. Fotó: Gémes Sándor

Második meccsét is megnyerte az újonc Csongrád, amely a Deszk otthonából hozta el a három pontot. A csongrádiaktól Bencze Botond csapott le egy rövid hazaadásra, amellyel előnyhöz juttatta csapatát, majd szezonbeli negyedik találatát is megszerezte, és bebiztosította a győzelmet. Szintén második sikerét aratta a Tiszasziget, amely ugyan húsz perc után kétgólos hátrányban volt a Szentessel szemben, és ugyan nyílt meccs zajlott a pályán, de a szünet után harminc perc alatt ötször is betaláltak a hazaiak. Megvan a Dorozsma szezonbeli első győzelme, amely a Hódmezővásárhelyi TUS-t győzte le, a szünet után Magyar fejelt a hálóba egy szögletet követően, majd egy kapu előtti kavarodást követően Szil állította be a végeredményt.

A fordulóból a Sándorfalva–Algyő és a Makó–Bordány meccseket szeptember 17-én pótolják, a két találkozót a sándorfalviak és a bordányiak kupakötelezettségei miatt halasztották el.

Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–2 (0–0)

Deszk, 50 néző. Vezette: Kis Máté – jól (Csöngető, Kiss R.).

Deszk: Csikkel – Molnár B., Faragó-Barát (Kecskés, 61.), Köteles, Németh Z., Pióker Ti., Pióker Ta. (Geiger, 82.), Néma (Zatykó, 79.), Szántó (Szabó Á., 76.), Vörös, Baucic (Miklós, 70.). Edző: Kiss Máté.

Csongrád: Ciortea – Nacsa, Takács, Bencze (Borbás, 85.), Péter, Dovics, Borák (Sarusi-Kis, 67.), Czékus (Deli, 79.), Barta, Palásti. Edző: Bíró Mihály.

Gólszerzők: Bencze (74., 84.).

Kiállítva: Köteles (76., Deszk).

Jók: Csikkel, ill. mindenki.

Kiss Máté: – Az egész mérkőzésen nem találtuk a játékunkat. A csapat töredéknyi küzdést nem tett bele a múlt heti, algyői meccshez képest. Intő jelként tekinthetünk a mai meccsre, még van idő javítani ezen.

Bíró Mihály: – A helyzetek alapján úgy gondolom, megérdemelten nyertünk, és helyenként még jól is futballoztunk. Gratulálok az egész csapatnak a győzelem, sok sikert a Deszknek a továbbiakban!