Labdarúgás

1 órája

Fordulatos meccs Vásárhelyen, egy perc sem kellett a Sándorfalva góljához Csongrádon

Három meccs után is hibátlan a Tiszasziget. A vármegyei futball élvonalában a kihagyott büntetője ellenére is győzött a Makó Hódmezővásárhelyen, míg a Sándorfalva Csongrádról vitte el a pontokat.

Vajgely Pál

Egy gól nélküli meccsel kezdődött a vármegyei futball hétvégi programja. A Dorozsma előtt ugyan több nagyobb helyzet is adódott, de az Algyő kapusa, Szabó Gergely rendre nagy védéseket tudott bemutatni.  Mindkét félidő első percében betalált a Sándorfalva a Csongrád otthonában, majd a bajnokaspiráns a második félidőben már hatékonyabb volt a kapu előtt, így a szezont két győzelemmel kezdő újonc így először maradt pont nélkül a bajnokságban. 

A vármegyei futball hétvégéjének egyik rangadója volt az Algyő–Dorozsma meccs, nem hozott gólt a kilencven perc.
A vármegyei futball hétvégéjének egyik rangadója volt az Algyő–Dorozsma meccs, nem hozott gólt a kilencven perc. Fotó: Karnok Csaba

A harmadik bajnokiját is öt rúgott góllal nyerte meg a Tiszasziget, amely ezúttal a SZEOL SC-FK Szeged ellen szerzett három pontot úgy, hogy a vendégek az első félidő közepén egy tizenhatos sarkánál elkövetett szabálytalanság után megfogyatkoztak létszámban. Először nyert ebben a szezonban a Mórahalom, amely ellen kétszer is vezetett a Deszk, másodjára Pióker Tibor remekbe szabott szabadrúgás-góljával kerültek előnybe a deszkiek. Viszont a hazaiak Erhardt két góljával fordítottak, aki előbb egy kipattanót kotort be, majd Bokányi beadását lőtte a kapuba. 

A Makó büntetőt hibázott Hódmezővásárhelyen, majd a hazaiak előtt adódtak a nagyobb lehetőségek. Egy érvénytelen gólt is szerzett a vásárhelyi csapat, viszont a szünet előtt Beregszászi beívelését Vas fejelte a kapuba, amivel vezetést szereztek a vendégek. A második félidőben egy kontra után lezárta a meccset a Maros-parti csapat.  

Kimaradtak a dorozsmai helyzetek Algyőn

Fotók: Karnok Csaba

 

Vármegyei futball, I. osztály, 3. forduló

M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma 0–0
Algyő, 150 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Gera, Minda).
Algyő: Szabó G. – Rádi, Bozóki, Horváth A., Szabó L. (Sík, 87.), Varga Z., Dudás (Kiss R., 81.), Hegyi (Kardos, 57.), Babarcsik (Kónya, 66.), Forró, Rébék (Semjényi, 51.). Edző: Fülöp Tibor.
Dorozsma: Zékány – Mihálffy (Gál, 60.), Poljak (Bodonji, 75.), Szil, Ottlik Márk, Vajda (Molnár K., 81.), Ottlik Máté, Fülöp, Burai, Szüts (Varga Á., 60.), Csizmadia (Agócsy, 87.). Edző: Magyar György.
Jók: Szabó G. ill. Burai, Szil, Ottlik Máté, Ottlik Márk. 
Fülöp Tibor: – Tudtuk, hogy egy kemény, harcos meccsre számíthatunk. Nem tudtuk játszani a játékunkat, sok hibával, pontatlanul futballoztunk, de egyik csapat sem tudott folyamatos játékot kialakítani. Szezon eleji formát mutattunk, viszont egy pont is pont, hiszen ellenfelünknek voltak nagyobb helyzetei. 
Magyar György: – Nem írtam volna alá a meccs előtt a döntetlent attól függetlenül, hogy egy riválissal játszottunk, ezzel a kerettel bárki ellen győzelemre kell törekednünk. Az első félidő végén megültünk kicsit, de nekünk voltak nagyobb lehetőségeink. Dolgozunk tovább, hogy a támadó harmadban pontosabbak legyünk.

Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszki SC 3–2 (1–2)
Mórahalom, 150 néző. Vezette: Burzon Márk – közepesen (Mucsi, Halász).
Mórahalom: Szili – Tischner, Hajdó, Szalai, Rajsli, Császár (Rideg, 56.), Oláh, Jójárt, Erhardt (Mádi, 93.), Bokányi (Radoi, 94.), Monostori. Edző: Paksi Péter.
Deszk: Mészáros – Molnár B., Németh Z., Pióker Ti. (Bubrják-Goda, 85.), Fülöp, Pióker Ta. (Kecskés, 63.), Zatykó (Adamov, 63.), Szántó, Vörös, Baucic (Szabó Á., 71.), Kovács B. (Csehó, 63.). Edző: Kiss Máté. 
Gólszerzők: Tischner (26.), Erhardt (76., 85.), ill. Baucic (4.), Pióker Ti. (34.).
Jók: mindenki, ill. Pióker Ti., Szántó. 
Paksi Péter: – Kétszer is hátrányba kerültünk, de fordítani tudtunk. Végig hatalmas elánnal játszott mindenki, és persze vannak hibáink, de fiatal csapatommal dolgozunk tovább a fejlődésen. 
Kiss Máté: – Kétszer is vezettünk, lehetőségünk lett volna arra, hogy növeljük az előnyünket. A végjátékban a Mórahalom által tanúsított akaraterő bizonyult döntőnek. Nálunk ez még mindig hiányzik.

Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva 1–4 (0–1)
Csongrád, 200 néző. Vezette: Tasnádi Dávid Miklós – jól (Sebestyén, Papp D.).
Csongrád: Franciskovic – Kanász-Nagy, Takács Á. (Lévai, 58.), Péter, Dovics, Czékus, Barta, Szántai-Kis (Nacsa, a szünetben), Bencze (Debreceni, 76.), Borák (Sarusi-Kis, a szünetben), Borda (Deli, 68.). Edző: Bíró Mihály.
Sándorfalva: Sági – Buzai, Bácsi, Oláh (Rabecz B., a szünetben), Babolek (Dancsok, 68.), Varga R. (Gulyás, 79.), Juhász, Koncz (Budai, 68.), Bitó (Tóth L., 79.), Széll, Gyuga. Edző: Antal Krisztián.  
Gólszerzők: Czékus (76., 11-esből), ill. Dovics (1., öngól), Gyuga (46.), Bitó (62.), Széll (69.).
Kiállítva: Borák (87.).
Jók: Barta, Franciskovic, ill. Bitó, Varga, Juhász, Koncz, Széll. 
Bíró Mihály: – Küzdöttünk becsületesen, sajnos a mai meccsben nem volt több ennél. Gratulálok a Sándorfalvának, sok sikert a bajnoki címhez! 
Antal Krisztián: – Jól kezdtük a meccset, de a következő periódusban nem jöttek a további találatok, ziccereket rontottunk. A félidőben átbeszéltük a dolgokat, majd egy jó húsz percet produkáltunk, amivel eldöntöttük a meccset. Kár a kapott gólért. Vannak szegmensek, amiben javulnunk kell. Sok sikert Bíró Misi barátomnak és csapatának!

Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC 1–3 (0–1)
Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Tihanyi Gábor – közepesen (Bartucz, Paczér).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass M., Tóth J., Bánfi, Buzás, Marton (Kecskeméti, 67.), Becsek (Gyürki, 73.), Horváth Á. (Tószegi, 67.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tatár, 55.). Edző: Horváth Zoltán. 
Makó: Garamvölgyi – Beregszászi, Vas, Kardos, Frank, Pepó (Borbély, B., 67.), Dancsó (László, 78.), Vajna, Pataki (Molnár D., a szünetben), Miletic (Czebe, 72.), Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Gólszerzők: Buzás (91., 11-esből), ill. Vas (45.), Frank (54.), Pepó (66.).
Jók: Kalmár, Buzás, Nagy A., ill. Garamvölgyi, Vas, Vajna, Dancsó. 
Horváth Zoltán: – A mérkőzés elején az ellenfél kapott egy könnyű síppal befújt büntetőt, amit a kapusunk bravúrral hárított. Ezt követően 5 nagy ziccerünk volt, de nem tudtunk a kapuba találni. Egyszer igen, de azt a játékvezető les címén elvette, tévesen. Erről a videó is egyértelműen tanúskodik. Ahogy lenni szokott ilyenkor, a sok kihagyott helyzet megbosszulta magát, a félidő hosszabbításában egy szöglet után gólt kaptunk. A második félidőre játékrendszert váltott a Makó, ami összességében várható volt, meg is beszéltük a félidőben, hogy ez fog következni. Irányítottuk a játékot, de sajnos kaptunk két kontragólt, amivel eldőlt a meccs. Az eredmény miatt csalódott vagyok, viszont a mutatott játék biztató volt.
Retek Flórián: – Az első félidőben több veszélyes helyzete volt ellenfelünknek, a szünet után viszont az történt a pályán, amit mi szerettünk volna. A második félidő alapján megérdemelten nyertünk, de gyengén futballoztunk az első félidőben. 

Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged 5–1 (1–0)
Tiszasziget, 150 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Gargya, Csöngető).
Tiszasziget: Kiss D. – András, Nagy M., Pintér (Borgulya, 65.), Szilágyi, Skribek B. (Bozsik, 65.), Patai, Kopasz, Baka (Szabó D., 78.), Rédei, Bánóczki. Edző: Nyerges Dániel.
SZEOL SC-FK Szeged: Vlad – Tóth G., Giba, Tóth M., Csuka, Jugyák (Frankó, 76.), Herczeg (Magyar, 66.), Buchholcz, Hüvös, Mogyorósi (Seres, 24.), Csehó (Hajdú, 60.). Edző: Tóth János.
Gólszerzők: Patai (30., 60.), Rédei (73.), Borgulya (78.), Szabó D. (88.), ill. Buchholcz (89.)
Kiállítva: Vlad (24.).
Jók: mindenki, ill. Tóth G. 
Nyerges Dániel: – Ez volt az első olyan meccs, ahol kilencven percig olyan iramot tudtunk diktálni, ami megütötte a saját sztenderdjeinket. Kívánom, hogy így folytassuk! 
Dóra János: – Hol van már a szép világ, számomra messze már, de néha még a magasba vágysz. 

A DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi meccset vasárnap 17.30-tól rendezik. 

A 4. forduló programja:
Szombat, 16.30: Szentesi Kinizsi–Hódmezővásárhelyi TUS, Makó–M-Perfect Home-Algyő, Clean Star Complex Dorozsma–Csongrád-Draxi Gép Kft., Sándorfalva–Kéménygyártó-Mórahalom VSE. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Deszki SC. Vasárnap, 16.30: DB Futball Bordány–Tiszasziget.

 

