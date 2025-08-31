Fordulatos meccs Vásárhelyen, egy perc sem kellett a Sándorfalva góljához Csongrádon

Egy gól nélküli meccsel kezdődött a vármegyei futball hétvégi programja. A Dorozsma előtt ugyan több nagyobb helyzet is adódott, de az Algyő kapusa, Szabó Gergely rendre nagy védéseket tudott bemutatni. Mindkét félidő első percében betalált a Sándorfalva a Csongrád otthonában, majd a bajnokaspiráns a második félidőben már hatékonyabb volt a kapu előtt, így a szezont két győzelemmel kezdő újonc így először maradt pont nélkül a bajnokságban.

A vármegyei futball hétvégéjének egyik rangadója volt az Algyő–Dorozsma meccs, nem hozott gólt a kilencven perc. Fotó: Karnok Csaba

A harmadik bajnokiját is öt rúgott góllal nyerte meg a Tiszasziget, amely ezúttal a SZEOL SC-FK Szeged ellen szerzett három pontot úgy, hogy a vendégek az első félidő közepén egy tizenhatos sarkánál elkövetett szabálytalanság után megfogyatkoztak létszámban. Először nyert ebben a szezonban a Mórahalom, amely ellen kétszer is vezetett a Deszk, másodjára Pióker Tibor remekbe szabott szabadrúgás-góljával kerültek előnybe a deszkiek. Viszont a hazaiak Erhardt két góljával fordítottak, aki előbb egy kipattanót kotort be, majd Bokányi beadását lőtte a kapuba.

A Makó büntetőt hibázott Hódmezővásárhelyen, majd a hazaiak előtt adódtak a nagyobb lehetőségek. Egy érvénytelen gólt is szerzett a vásárhelyi csapat, viszont a szünet előtt Beregszászi beívelését Vas fejelte a kapuba, amivel vezetést szereztek a vendégek. A második félidőben egy kontra után lezárta a meccset a Maros-parti csapat.