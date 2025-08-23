Fél óra alatt ötször is betalált a Tiszasziget

A győztes rajtot követően idegenben is nyerni tudott az újonc Csongrád-Draxi Gép Kft. a labdarúgó vármegyei I. osztályban: a csongrádiak Deszkről vitték el a három pontot. Az újonc egy rövid hazaadást követően került előnybe, majd a deszkiek tíz emberre fogyatkoztak, nem sokkal később pedig Bencze már a negyedik gólját szerezte a szezonban, így két meccs után hat ponttal áll a Csongrád. Szintén hibátlan két mérkőzést követően a Tiszasziget is, a szigetiek ugyan szűk húsz perc alatt kétgólos hátrányba kerültek a Szentesi Kinizsi ellen, ám mégis magabiztos sikert arattak. A térfélcserét követően ugyanis harminc perc alatt öt gólt is szerzett a Tiszasziget, amely így már tíz találatnál jár ebben a vármegyei futball 2025-26-os idényében, és hatpontos rajtot vett.

A vármegyei futball élvonalának második fordulójában gólgazdag meccseket játszottak a csapatok. Fotó: Török János

Megszerezte első győzelmét a Dorozsma, amely a Hódmezővásárhelyi TUS ellen tudott győzni, míg a Mórahalom ugyan kétszer is vezetett a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, ám a hazaiak mindkétszer egalizálni tudtak. A forduló két további mérkőzését, a Sándorfalva-Algyő, valamint a Makó-Bordány meccseket a sándorfalviak és a bordányiak kupakötelezettségei miatt szeptember 17-én pótolják be.

Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Ottlik Máté (22.), Magyar (69.), Szil (71.).

Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–2 (0–0)

Gólszerzők: Bencze (74., 84.).

Kiállítva: Köteles (76., Deszk).

SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom 2–2 (1–1)

Gólszerzők: Hüvös (30.), Dóra (82., 11-esből), ill. Erhardt (29.), Rajsli (51.).

Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 5–2 (0–2)

Gólszerzők: Skribek B. (57.), Pintér (63.), Szilágyi (70., 80.), Papp Á. (87.), ill. Rostás (4.), Mészáros M. (19.).