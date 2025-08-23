augusztus 23., szombat

Bence névnap

20°
+23
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Fél óra alatt ötször is betalált a Tiszasziget

Címkék#Mórahalom#Dorozsma#Hódmezővásárhelyi TUS

Hibátlanul vette az első két akadályt az újonc. Lejátszották a második forduló mérkőzéseit a vármegyei futball élvonalában, mutatjuk az I. osztály második körének eredményeit.

Vajgely Pál

A győztes rajtot követően idegenben is nyerni tudott az újonc Csongrád-Draxi Gép Kft. a labdarúgó vármegyei I. osztályban: a csongrádiak Deszkről vitték el a három pontot. Az újonc egy rövid hazaadást követően került előnybe, majd a deszkiek tíz emberre fogyatkoztak, nem sokkal később pedig Bencze már a negyedik gólját szerezte a szezonban, így két meccs után hat ponttal áll a Csongrád. Szintén hibátlan két mérkőzést követően a Tiszasziget is, a szigetiek ugyan szűk húsz perc alatt kétgólos hátrányba kerültek a Szentesi Kinizsi ellen, ám mégis magabiztos sikert arattak. A térfélcserét követően ugyanis harminc perc alatt öt gólt is szerzett a Tiszasziget, amely így már tíz találatnál jár ebben a vármegyei futball 2025-26-os idényében, és hatpontos rajtot vett.

A vármegyei futball élvonalának második fordulójában gólgazdag meccseket játszottak a csapatok.
A vármegyei futball élvonalának második fordulójában gólgazdag meccseket játszottak a csapatok. Fotó: Török János

Megszerezte első győzelmét a Dorozsma, amely a Hódmezővásárhelyi TUS ellen tudott győzni, míg a Mórahalom ugyan kétszer is vezetett a SZEOL SC-FK Szeged otthonában, ám a hazaiak mindkétszer egalizálni tudtak. A forduló két további mérkőzését, a Sándorfalva-Algyő, valamint a Makó-Bordány meccseket a sándorfalviak és a bordányiak kupakötelezettségei miatt szeptember 17-én pótolják be.

Vármegyei futball, I. osztály, 2. forduló

Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Ottlik Máté (22.), Magyar (69.), Szil (71.).

Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft. 0–2 (0–0)
Gólszerzők: Bencze (74., 84.).
Kiállítva: Köteles (76., Deszk).

SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom 2–2 (1–1)

Tiszasziget–Szentesi Kinizsi 5–2 (0–2)
Gólszerzők: Skribek B. (57.), Pintér (63.), Szilágyi (70., 80.), Papp Á. (87.), ill. Rostás (4.), Mészáros M. (19.).

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu