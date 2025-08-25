augusztus 25., hétfő

Labdarúgás

27 perce

Fél óra sem kellett a makói játékos mesternégyeséhez

Címkék#Balástya#eredmények#labdarúgás

Két bajnokság is elrajtolt. Egyre szélesebb a vármegyei futball programja, a II. és III. osztály nyitófordulójában a Tiszasziget II. aratta a legnagyobb arányú sikert, míg a Balástya hazai vereséggel indította az évet.

Vajgely Pál

A vármegyei I. osztály mellett újabb két ligában rendeztek bajnokikat a Csongrád-Csanád vármegyei futball elmúlt hétvégéjén. A második ligában az UTC elleni hazai vereséggel debütált a Balástya, míg a két újonc, a tavaly még egy osztállyal lentebb szereplő csapatok mérkőzését az Öttömös nyerte a Domaszékkel szemben. A Röszke egy szabadrúgásgóllal tartotta otthon a három pontot a Csanytelekkel szemben, míg a hétvége legeredményesebb csapata a Tiszasziget II. volt, amely hétszer köszönt be a Csengele ellenében.

Immáron három osztályban indult útjára a labda a Csongrád-Csanád vármegyei futball hétvégi programjában.
Immáron három osztályban indult útjára a labda a Csongrád-Csanád vármegyei futball hétvégi programjában.  Fotó: Gémes Sándor

A harmadosztályban az előző kiírás bronzérmesének és negyedik helyezettjének rangadóját a Földeák nyerte meg, a Makóban szűk fél óra alatt mesternégyesig jutott Szilágyi Zsolt a hódmezővásárhelyi bajnokin. A két I. osztályú klub tartalékjainak egymás elleni meccsét a Sándorfalva nyerte.

A vármegyei futball hétvégi eredményei:

Vármegyei II. osztály

Röszke–Csanytelek 2–1 (1–1)
Gólszerzők: Szekeres Á. (28.), Szalma (89.), ill. Józsa D. (20.).

Tiszasziget II.–Csengele 7–0 (5–0)
Gólszerzők: Drágity (21.), Jeszenszky (22., 29., 49.), Bálint D. (38.), Skribek Á. (41.), Sallai M. (74.).

St. Mihály–Algyő II. 1–4 (1–1)
Gólszerzők: Fábián-Saleh (6.), ill. Vastag B. (34.), Tóth M. (49.), Farkas G. (63.), Kovács M. (65., 11-esből).

Tömörkény–Mindszent 0–1 (0–0)
Gólszerzők: Nagy P. (75.).

Balástya–UTC 1–3 (0–2)
Gólszerzők: Kovács S. (82.), ill. Kormos (15.), Uzonyi (17.), Sós M. (87.).

Öttömös–Domaszék 2–1 (0–0)
Gólszerzők: Lukac (54.) Teleki-Horváth Á. (66.), ill. Kisa (83.).

Az Ásotthalom–Mártély meccset november 22-én pótolják.

Vármegyei III. osztály

Zsombó–Kistelek 0–3 (0–1)
Gólszerzők: Tóth G. (9.), Csikós (87.), Németh M. (93.).

Apátfalva–Üllés 4–1 (4–0)
Gólszerzők: Veréb T. (17., 22.), Lajtár (30.), Pici (34.). ill. Hovanyecz (86.).

Székkutas–Pusztamérges 3–1 (0–1)
Gólszerzők: Szikszai Á. (60.), Szabó I. (67., 71.), ill. Kozla (33.).

Hódmezővásárhelyi TUS II.–Makó II. 1–5 (1–1)
Gólszerzők: Veréb (45., öngól), ill. Tamás (29.), Szilágyi Zs. (57., 67., 83., 85.).

Földeák–Forráskút 3–0 (2–0)
Gólszerzők: Bálint M. (19.), Farkas D. (33.), Orosz A. (88.).

Sándorfalva II.–Kéménygyártó-Mórahalom II. 4–0 (1–0)
Gólszerzők: Ézsiás (14.), Melega (65., 11-esből), Borgulya (85.), Bakos (90.).

 

