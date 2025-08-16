augusztus 16., szombat

Ábrahám névnap

25°
+39
+20
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Drámai hosszabbítással zárult a vármegyei I. osztály első fordulós meccse

Címkék#Sándorfalva#megyeegy#Labdarúgó vármegyei I. osztály#Csongrád#Algyő#labdarúgás#Tiszasziget

Öt mérkőzéssel megkezdődtek a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajokság küzdelmei. A vármegyei futball mérkőzéseit sem kímélte az időjárás, tikkasztó hőségben játszottak a csapatok. A legkiélezettebb mérkőzésen a Makó a második félidő hosszabbításában szerezte meg a győztes gólt Szentesen.

Becsei Dávid

A vármegyei futball bajnokságai közül a megyeegyben indult először útjára a labda. A szombati öt mérkőzés közül a Mórahalom–Tiszasziget találkozón született a legtöbb gól, hat, míg a legkevesebb, egy a Szentes–Makó meccsen, az is a második félidő utolsó pillanataiban. Magabiztos sikert aratott otthon a Csongrád és az Algyő, míg idegenben a Sándorfalva.

Partjelző a vármegyei futball első fordulójának meccsén.
A vármegyei futball bajokságai közül először az I. osztályban indult útjára a labda Csongrád-Csanádban.
Fotó: Török János

A vármegyei futball eredményei:

Vármegyei I. osztály, 1. forduló:

Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget 1–5 (0–2)
Gólszerzők: Bokányi R. (57.), ill. Papp Á. (30.), Kopasz (33.), Patai (81.), Baka (90.), Rédei (92.).

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged 4–0 (2–0)
Gólszerzők: Barta (17., 76. – a másodikat 11-esből), Bencze B. (23., 52.)

M-Perfect Home–Algyő–Deszk 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Szabó L. (6.), Rébék (50.), Godó (74.).

Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva 0–3 (0–1)
Gólszerzők: Babolek (43.), Bitó M. (58.), Csicsely (88.).

Szentesi Kinizsi–Makó FC 0–1 (0–0)
Gólszerzők: Beregszászi (95.).

A DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma mérkőzést vasárnap 17.30-tól rendezik meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu