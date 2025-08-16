Drámai hosszabbítással zárult a vármegyei I. osztály első fordulós meccse

A vármegyei futball bajnokságai közül a megyeegyben indult először útjára a labda. A szombati öt mérkőzés közül a Mórahalom–Tiszasziget találkozón született a legtöbb gól, hat, míg a legkevesebb, egy a Szentes–Makó meccsen, az is a második félidő utolsó pillanataiban. Magabiztos sikert aratott otthon a Csongrád és az Algyő, míg idegenben a Sándorfalva.

Fotó: Török János

A vármegyei futball eredményei:

Vármegyei I. osztály, 1. forduló:

Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget 1–5 (0–2)

Gólszerzők: Bokányi R. (57.), ill. Papp Á. (30.), Kopasz (33.), Patai (81.), Baka (90.), Rédei (92.).

Csongrád-Draxi-Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged 4–0 (2–0)

Gólszerzők: Barta (17., 76. – a másodikat 11-esből), Bencze B. (23., 52.)

M-Perfect Home–Algyő–Deszk 3–0 (1–0)

Gólszerzők: Szabó L. (6.), Rébék (50.), Godó (74.).

Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva 0–3 (0–1)

Gólszerzők: Babolek (43.), Bitó M. (58.), Csicsely (88.).

Szentesi Kinizsi–Makó FC 0–1 (0–0)

Gólszerzők: Beregszászi (95.).

A DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma mérkőzést vasárnap 17.30-tól rendezik meg.