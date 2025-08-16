1 órája
Drámai hosszabbítással zárult a vármegyei I. osztály első fordulós meccse
Öt mérkőzéssel megkezdődtek a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajokság küzdelmei. A vármegyei futball mérkőzéseit sem kímélte az időjárás, tikkasztó hőségben játszottak a csapatok. A legkiélezettebb mérkőzésen a Makó a második félidő hosszabbításában szerezte meg a győztes gólt Szentesen.
A vármegyei futball bajnokságai közül a megyeegyben indult először útjára a labda. A szombati öt mérkőzés közül a Mórahalom–Tiszasziget találkozón született a legtöbb gól, hat, míg a legkevesebb, egy a Szentes–Makó meccsen, az is a második félidő utolsó pillanataiban. Magabiztos sikert aratott otthon a Csongrád és az Algyő, míg idegenben a Sándorfalva.
A vármegyei futball eredményei:
Vármegyei I. osztály, 1. forduló:
Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget 1–5 (0–2)
Gólszerzők: Bokányi R. (57.), ill. Papp Á. (30.), Kopasz (33.), Patai (81.), Baka (90.), Rédei (92.).
Csongrád-Draxi-Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged 4–0 (2–0)
Gólszerzők: Barta (17., 76. – a másodikat 11-esből), Bencze B. (23., 52.)
M-Perfect Home–Algyő–Deszk 3–0 (1–0)
Gólszerzők: Szabó L. (6.), Rébék (50.), Godó (74.).
Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva 0–3 (0–1)
Gólszerzők: Babolek (43.), Bitó M. (58.), Csicsely (88.).
Szentesi Kinizsi–Makó FC 0–1 (0–0)
Gólszerzők: Beregszászi (95.).
A DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma mérkőzést vasárnap 17.30-tól rendezik meg.
