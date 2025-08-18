2 órája
Így indult a vármegyei I. osztály új idénye: gólgazdag meccseket és drámai hajrát hozott az első forduló
Gólgazdag mérkőzésekkel rajtolt el a Csongrád-Csanád vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság 2025–2026-os idénye. A Tiszasziget és a Sándorfalva idegenben, az Algyő otthon nyert magabiztosan, míg a Makó körömrágós mérkőzésen gyűjtötte be a három pontot Szentesen a vármegyei futball bajnoki nyitányán. A vasárnapi rangadót 4–3-ra nyerte meg a DB Futball Bordány otthon a Clean Star Complex Dorozsma ellen.
Szervezetten és jól védekezett a neonmezes Deszk Algyőn.
Fotó: Török János
Jól tartotta magát az első huszonöt percben otthon a Mórahalom, de a játékot azért a Tiszasziget irányította a Csongrád-Csanád vármegyei futball I. osztályának nyitófordulójában. Az ivószünetet követően két egyéni hibát is kihasználtak a vendégek, ami meghatározta a mérkőzés végkimenetelét. Bokányi Richárd egy 35 méteres szabadrúgásból szépített, aminek köszönhetően újra egyenrangú ellenfelévé vált a Mórahalom a Tiszaszigetnek. A hajrára viszont elfáradtak Paksi Péter tanítványai, így a 80. minutum után bebiztosította tükörsima, 4–1-es sikerét a Tiszasziget. Gólgazdag mérkőzésekkel indult a bajnokság.
Rögtön az első fordulóban megrendezték az újoncok rangadóját. A legutóbbi megyekettes kiírás bajnoka, a Csongrád simán győzött a tavalyi ezüstérmes SZEOL SC-FK Szeged ellen. Fél óra után már kettő–nullára vezettek a hazaiak, köszönhetően két labdaszerzés után tökéletesen lejátszott kontrának. A második játékrész elején egy kényszerítőt követően Bencze Botond rúgta ki a rövid felsőt közelről, majd a félidő derekán egy tizenegyest is gólra váltva állította be a 4–0-s végeredményt a szintén duplázó Barta.
Tisztes helytállás a Deszktől
Már a hatodik percben megszerezte a vezetést az Algyő a Deszk ellen hazai pályán. Egy hosszú indítással Szabó tört be a tizenhatoson belülre, majd egy az egyben megverve a kapust lőtt a hálóba, 1–0. A második játékrész elején duplázta meg a különbséget a Fülöp-csapat, egy agresszív letámadást követően Rébék talált be, 2–0. Óriási labdabirtoklási fölényük volt az algyőieknek, a Deszk védekezésre és kontrákra rendezkedett be. A szervezett vendégek jól állták a sarat, a 74. percben viszont Godó húsz méterről ellőtt labdája megpattanva talált utat a kapuba, 3–0. Ettől függetlenül hősiesen védekezett tovább a Deszk a megyeegy nyitányán a 2025–2026-os idényben, amelynek még a hosszabbításban is maradt ereje kontrázni, gólt viszont akkor sem sikerült szereznie.
Idegenben győzött simán a bajnokaspiráns
A védekezésre helyezte a fő hangsúlyt a Hódmezővásárhely, amely csak pontrúgásból veszélyeztetett. A Sándorfalva első két lehetőségét még kihagyta, először a keresztléc, majd Kovács Armand hárított bravúrral. A szünet előtt viszont egy pontrúgás után megszerezték a vendégek a vezetést Babolek révén, akik az 58. percben egy hazai figyelmetlenségnek köszönhetően növelték előnyüket. A hajrára szinte teljesen elkészültek az erejükkel a vásárhelyi játékosok, a 0–3-as végeredményt a nyáron igazolt, csereként pályára lépő Csicsely állította be.
Drámai végjáték Szentesen
Szándékosan átadta a területet és a labdát a Szentes a Makónak. A vendégek legnagyobb lehetősége a szünet előtt adódott csak, míg a hazaiak elvétve veszélyeztették a makói kaput. A csapatok fáradása jót tett a mérkőzésnek, egyre több gólhelyzet alakult ki itt is, ott is. Mindkét fél megszerezhette volna a vezetést, az egyetlen találatot viszont a hosszabbításban a Makó lőtte be. A Szentes saját kapujától távol rosszul végzett el egy bedobást, szögletre mentettek, majd a megcsúsztatott pontrúgást Beregszászi kotorta be a 93. minutumban.
Hatalmasat küzdött a Deszk Algyőn
Vármegyei futball, I. osztály, 1. forduló:
DB Futball Bordány–Clean Star Complex Dorozsma 4–3 (3–1)
Bordány, 450 néző. Vezette: Burzon Márk – jól (Halász, Mucsi).
Bordány: Rabi – Márki M., Baranyi, Rádóczi, Kovács Zs. (Sahin-Tóth, 56.), Visnyei, Fodor Á. (Kiss T., 80.), Kártyás, Heipl Á. (Márton Á., 56.), Sárkány (Dorka Z., 61.), Krizs (Kovács K., a szünetben). Edző: Forgács Dávid.
Kiskundorozsma: Fábián – Molnár K. (Varga Á., a szünetben), Szil, Bodonji (Gál, a szünetben), Ottlik Márk, Vajda (Mihálffy G., 68.), Ottlik Máté, Fülöp, Burai, Szüts, Csizmadia. Edző: Magyar György.
Gólszerzők: Visnyei (8.), Fodor Á. (29.), Kovács Zs. (37.), Márton Á. (79.), ill. Ottlik Máté (45+1, 71 – az elsőt 11-esből), Ottlik Márk (90.).
Jók: mindenki, ill. senki.
Forgács Dávid: – Talán amióta itt vagyok, a legjobb első félidőnket produkáltuk a büntetőig. Még a három–nulla is egy kedvező eredmény volt a vendégek számára, utána visszajöttek a meccsbe, de küzdeni akarásból jelesre vizsgáztunk. Fontos sikert arattunk a bajnokság egyik élcsapata ellen.
Magyar György: – Szégyenteljes első félidő után a másodikban összekapta magát a csapat, de négy ilyen gólt ovifociban sem szabadna kapni. Nem elég csak a cipőt pályára küldeni, ma is beigazolódott. Gratulálok a Bordánynak.
Kéménygyártó-Mórahalom–Tiszasziget 1–5 (0–2)
Mórahalom, 100 néző. Vezette: Kiss Richárd – jól (Gera, Csöngető).
Mórahalom: Szili – Rajsli D., Nyíri, Szalai, Tischner, Szűcs D., Farkas Á. (Monostori, 75.), Borsos, Jójárt, Bokányi R., Császár (Oláh M., a szünetben). Edző: Paksi Péter.
Tiszasziget: Kiss D. –András G., Papp Á., Bozsik (Szabó M., 81.), Szilágyi, Duray (Kovács K., 87.), Kopasz (Patai, 60.), Baka, Rédei, Bánóczki, Farkas F. Edző: Nyerges Dániel.
Gólszerzők: Bokányi R. (57.), ill. Papp Á. (30.), Kopasz (33.), Patai (81.), Baka (90.), Rédei (92.).
Jók: Rajsli D., Bokányi, ill. mindenki.
Paksi Péter: – Ponttal vagy pontokkal szerettük volna kezdeni itthon a bajnokságot, de csak nyolcvan percig tudtuk szorossá tenni a mérkőzést. Ez reális volt, utána viszont megérdemelten győztek a vendégek.
Nyerges Dániel: – Az első fél órától eltekintve a mi akaratunk érvényesült. Olykor túl sok területet hagytunk az ellenfélnek idény eleji formát mutatva. A Szentes ellen már a hibáinkat kijavítva szeretnénk pályára lépni.
Csongrád-Draxi-Gép Kft.–SZEOL SC-FK Szeged 4–0
Csongrád, 150 néző. Vezette: Pap Zsigmond Csaba – kiválóan (Kádár Németh, Zámbó).
Csongrád: Franciskovic – Kanász-Nagy M. (Arany, 84.), Takács, Péter M. (Balogh B., 84.), Dovics M., Lévai (Borda, a szünetben), Czékus (Nagy Á., 62.), Barta, Sarusi (Szántai-Kis, 76.), Palásti, Bencze B. Edző: Bíró Mihály.
SZEOL SC-FK Szeged: Vlad – Giba, Tóth M., Bárkányi (Mogyorósi, 79.), Csehó, Hegyesi B., Jugyák (Dóra J., 62.), Bucholcz B., Hajdú (Fodor P., 62.), Miklós L., Tóth Á. (Herczeg, 34.). Edző: Tóth János.
Gólszerzők: Barta (17., 76. – a másodikat 11-esből), Bencze B. (23., 52.).
Jók: mindenki, ill. senki.
Bíró Mihály: – A mérkőzés kilencven százalékában mi irányítottuk a játékot, így megérdemelten nyertünk. Helyzeteink alapján rúghattunk volna akár több gólt is, de nem akarok telhetetlen lenni. Elégedett vagyok a mutatott játékunkkal.
Dóra János (játékos-másodedző): – Úgy ég, úgy fáj. Belülről szétvet a tűz. Úgy ég, úgy fáj.
M-Perfect Home–Algyő–Deszk 3–0 (1–0)
Algyő, 150 néző. Vezette: Dobó Attila – jól (Burzon, Gargya).
Algyő: Szabó G. – Bozóki, Horváth A., Kardos (Varga Z., 57.), Szabó L. (Bozóki, 75.), Dudás (Daróczi L., 66.), Hegyi (Godó, 57.), Kónya (Farkas G., 57.), Forró, Semjéni, Rébék. Edző: Fülöp Tibor.
Deszk: Mészáros L. – Márkus (Zatykó, 77.), Faragó-Barát, Pióker Ti., Pióker Ta (Kovács B., 63.), Néma, (Szabó Á., 70.), Szántó, Adamov F., Csehó, Vörös, Baucic. Edző: Kiss Máté.
Gólszerzők: Szabó L. (6.), Rébék (50.), Godó (74.).
Jók: Rébék, Szabó L, ill. mindenki.
Fülöp Tibor: – Akadozott még a gépezet, szinte végig egy tempóban futballoztunk. Örülök, hogy három ponttal kezdtük az idényt, Hegyi Alexander, Farkas Gábor és Bozóki Joel bemutatkozásához pedig gratulálok a felnőttek között.
Kiss Máté: – Rossz előjelekkel vágtunk neki a mérkőzésnek, mivel nyaralás és eltiltás miatt többen hiányoztak a keretből. A bajnokság egyik legerősebb csapatának otthonában foghíjasan álltunk fel, de sikerült helytállni, aminek örülök. Gratulálok az Algyőnek!
Hódmezővásárhelyi TUS–Sándorfalva 0–3 (0–1)
Hódmezővásárhely, 150 néző. Vezette: Bartucz Tamás – jól (Kócsó, Tihanyi).
HTUS: Kovács A. – Vass (Török, 54.), Tóth J., Bánfi, Marton, Becsek (Kecskeméti, a szünetben), Horváth Á. (Orovecz B., 64.), Rau (Telek, 41.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tatár, 57.). Edző: Horváth Zoltán.
Sándorfalva: Sági – Molnár M., Bácsi, Oláh L. (Varga R., 59.), Babolek (Dancsok, 71.), Juhász J., Koncz A. (Buzai, 79.), Bitó M. (Csicsely, 71.), Rabecz V., Széll K. (Rabecz B., 59.), Gyuga. Edző: Antal Krisztián.
Gólszerzők: Babolek (43.), Bitó M. (58.), Csicsely (88.).
Jók: Kovács, Bánfi, ill. Széll, Bitó M., Babolek, Bácsi, Koncz A.
Horváth Zoltán: – Megérdemelten zsebelte be a három pontot a Sándorfalva, kívánom nekik, hogy sikerüljön a feljutás, mert ilyen erős kerettel és anyagi lehetőségekkel megérdemlik az NB III.-as indulást.
Antal Krisztián: – Nehéz körülmények között, műfüvön és nagy melegben játszottunk. Rengeteget domináltunk, időnként jó ritmusban játszottunk. Sokszor a védők mögé kerültek a támadóink, többször centiken múlt a gólszerzés. Az első meccs görcsösségén túlestünk, összességében hoztuk a tőlünk megszokott játékot.
Szentesi Kinizsi–Makó FC 0–1 (0–0)
Szentes, 100 néző. Vezette: Barta Norbert István – jól (Tapodi, Vereska H.).
Szentes: Kotvics-Varga – Bartucz B., Lázi (Harkai, 90.), Mészáros M., Rostás, Illés Á. (Tóth I., 62.), Bartucz P., Papp M., Koncz Zs., Mihály R. (Ökrös, 75.), Vincze Z. Edző: Szöllősi Ferenc.
Makó: Garamvölgyi Cs. – Molnár D. (Fancsali, 85.), Beregszászi, Vas, Kardos (Czebe, 85.), Frank B., Dancsó (Pepó, 72.), Vajna, Pataki (László L., 72.), Miletic (Borbély, 80.), Isaszegi. Edző: Retek Flórián.
Gólszerző: Beregszászi (93.).
Jók: mindenki, ill. Miletic, Beregszászi, Dancsó.
Szöllősi Ferenc: – Hátravan még harmincegy mérkőzés, hogy javítsunk. Amennyiben ezzel a hozzáállással futballozzunk és belevetjük magunkat az edzésmunkába is, akkor nem lehet bajunk. Gratulálok a Makónak, sok sikert kívánok Retek Flóri barátomnak.
Retek Flórián: – Magunknak nehezítettük meg a mérkőzést, azzal, hogy az első félidőben nem lőttük be a helyzeteinket. Szervezetten védekezett a Szentes, labdaszerzések után igyekeztek kontrázni. Megérdemelten nyertünk, a játék szervezésében éreztem magunkon némi görcsöt a fontos rajt miatt.
A második forduló párosítása:
- Augusztus 23., 17.30: Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS, Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft., SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom, Tiszasziget–Szentesi Kinizsi. Szeptember 17., 16.30: Makó FC–DB Futball Bordány, Sándorfalva–M-Perfect Home-Algyő.