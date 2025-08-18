Így indult a vármegyei I. osztály új idénye: gólgazdag meccseket és drámai hajrát hozott az első forduló

Jól tartotta magát az első huszonöt percben otthon a Mórahalom, de a játékot azért a Tiszasziget irányította a Csongrád-Csanád vármegyei futball I. osztályának nyitófordulójában. Az ivószünetet követően két egyéni hibát is kihasználtak a vendégek, ami meghatározta a mérkőzés végkimenetelét. Bokányi Richárd egy 35 méteres szabadrúgásból szépített, aminek köszönhetően újra egyenrangú ellenfelévé vált a Mórahalom a Tiszaszigetnek. A hajrára viszont elfáradtak Paksi Péter tanítványai, így a 80. minutum után bebiztosította tükörsima, 4–1-es sikerét a Tiszasziget. Gólgazdag mérkőzésekkel indult a bajnokság.

A vármegyei futball I. osztályának első fordulója huszonnégy gólt hozott.

Fotó: Török János

Rögtön az első fordulóban megrendezték az újoncok rangadóját. A legutóbbi megyekettes kiírás bajnoka, a Csongrád simán győzött a tavalyi ezüstérmes SZEOL SC-FK Szeged ellen. Fél óra után már kettő–nullára vezettek a hazaiak, köszönhetően két labdaszerzés után tökéletesen lejátszott kontrának. A második játékrész elején egy kényszerítőt követően Bencze Botond rúgta ki a rövid felsőt közelről, majd a félidő derekán egy tizenegyest is gólra váltva állította be a 4–0-s végeredményt a szintén duplázó Barta.

Tisztes helytállás a Deszktől

Már a hatodik percben megszerezte a vezetést az Algyő a Deszk ellen hazai pályán. Egy hosszú indítással Szabó tört be a tizenhatoson belülre, majd egy az egyben megverve a kapust lőtt a hálóba, 1–0. A második játékrész elején duplázta meg a különbséget a Fülöp-csapat, egy agresszív letámadást követően Rébék talált be, 2–0. Óriási labdabirtoklási fölényük volt az algyőieknek, a Deszk védekezésre és kontrákra rendezkedett be. A szervezett vendégek jól állták a sarat, a 74. percben viszont Godó húsz méterről ellőtt labdája megpattanva talált utat a kapuba, 3–0. Ettől függetlenül hősiesen védekezett tovább a Deszk a megyeegy nyitányán a 2025–2026-os idényben, amelynek még a hosszabbításban is maradt ereje kontrázni, gólt viszont akkor sem sikerült szereznie.

Idegenben győzött simán a bajnokaspiráns

A védekezésre helyezte a fő hangsúlyt a Hódmezővásárhely, amely csak pontrúgásból veszélyeztetett. A Sándorfalva első két lehetőségét még kihagyta, először a keresztléc, majd Kovács Armand hárított bravúrral. A szünet előtt viszont egy pontrúgás után megszerezték a vendégek a vezetést Babolek révén, akik az 58. percben egy hazai figyelmetlenségnek köszönhetően növelték előnyüket. A hajrára szinte teljesen elkészültek az erejükkel a vásárhelyi játékosok, a 0–3-as végeredményt a nyáron igazolt, csereként pályára lépő Csicsely állította be.