Két meccset is elhalasztanak a vármegyei I. osztályban, kezdődnek a megyekettő és a megyehárom küzdelmei

Bőséges programból választhatnak ezen a hétvégén már a Csongrád-Csanád vármegyei futball szerelmesei. A megyeegyben a Sándorfalva és a Bordány meccsét viszont a csapatok MOL Magyar Kupa-szereplése miatt későbbre halasztották.

A vármegyei futball újabb pályáin indul el a játék szombaton délután.

Fotó: Török János

A vármegyei I. osztály után a megyekettő és a megyehárom küzdelmei is elindulnak. A vármegyei II. osztályú Röszke rutinos játékosokkal erősítette meg a nyáron a keretét. Mórahalomról leigazolták Weszelovszky Gábort, Szalma Gergelyt és Szekeres Ádámot, míg Sándorfalváról Szabó Attilát.

A szintén megyekettes UTC sem tétlenkedett az átigazolási időszakban, Ruzsáli Dénes, Istókovics Márk, Tarjányi Marcell és Matyelka Tibor is náluk folytatja Deszkről, míg Rácz Gellért Domaszékre távozott tőlük.

A vármegyei futball hétvégi programja:

Vármegyei I. osztály, 2. forduló, szombat, 17.30: Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS, Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft., SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom, Tiszasziget–Szentesi Kinizsi. Szeptember 17., 16.30: Makó FC–DB Futball Bordány, Sándorfalva–M-Perfect Home-Algyő.

Vármegyei II. osztály, 1. forduló, szombat, 17.30: Tömörkény–Mindszent, Balástya–UTC, Öttömös–Domaszék. Vasárnap, 17 óra: Röszke–Csanytelek. 17.30: Tiszasziget II.–Csengele, St. Mihály–Algyő II. November 22., 13.30: Ásotthalom–Mártély.

Vármegyei III. osztály, 1. forduló, szombat, 17.30: Zsombó–Kistelek, Apátfalva–Üllés, Székkutas–Pusztamérges, Hódmezővásárhelyi TUS II.–Makó II. Vasárnap, 17.30: Földeák–Forráskút, Sándorfalva II.–Kéménygyártó-Mórahalom II. Szabadnapos: a Kiszombor.