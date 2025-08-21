augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

29°
+35
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Két meccset is elhalasztanak a vármegyei I. osztályban, kezdődnek a megyekettő és a megyehárom küzdelmei

Címkék#megyeegy#vármegyei futball#megyekettő#labdarúgás#megyehárom

Két vármegyei I. osztályú csapat is érdekelt a MOL Magyar Kupa második fordulójában, így a csongrád-csanádi legfelsőbb bajnokságban csonka fordulót rendeznek. Újabb két osztály mérkőzései kezdődnek el a vármegyei futball ránk váró hétvégéjén, szombaton délután már a vármegyei II. és III. osztályban is elindul őszi útjára a labda.

Becsei Dávid

Bőséges programból választhatnak ezen a hétvégén már a Csongrád-Csanád vármegyei futball szerelmesei. A megyeegyben a Sándorfalva és a Bordány meccsét viszont a csapatok MOL Magyar Kupa-szereplése miatt későbbre halasztották.

Egyre több meccset rendeznek a vármegyei futball pályáin.
A vármegyei futball újabb pályáin indul el a játék szombaton délután.
Fotó: Török János

A vármegyei I. osztály után a megyekettő és a megyehárom küzdelmei is elindulnak. A vármegyei II. osztályú Röszke rutinos játékosokkal erősítette meg a nyáron a keretét. Mórahalomról leigazolták Weszelovszky Gábort, Szalma Gergelyt és Szekeres Ádámot, míg Sándorfalváról Szabó Attilát.

A szintén megyekettes UTC sem tétlenkedett az átigazolási időszakban, Ruzsáli Dénes, Istókovics Márk, Tarjányi Marcell és Matyelka Tibor is náluk folytatja Deszkről, míg Rácz Gellért Domaszékre távozott tőlük.

A vármegyei futball hétvégi programja:

Vármegyei I. osztály, 2. forduló, szombat, 17.30: Clean Star Complex Dorozsma–Hódmezővásárhelyi TUS, Deszk–Csongrád-Draxi-Gép Kft., SZEOL SC-FK Szeged–Kéménygyártó-Mórahalom, Tiszasziget–Szentesi Kinizsi. Szeptember 17., 16.30: Makó FC–DB Futball Bordány, Sándorfalva–M-Perfect Home-Algyő.

Vármegyei II. osztály, 1. forduló, szombat, 17.30: Tömörkény–Mindszent, Balástya–UTC, Öttömös–Domaszék. Vasárnap, 17 óra: Röszke–Csanytelek. 17.30: Tiszasziget II.–Csengele, St. Mihály–Algyő II. November 22., 13.30: Ásotthalom–Mártély.

Vármegyei III. osztály, 1. forduló, szombat, 17.30: Zsombó–Kistelek, Apátfalva–Üllés, Székkutas–Pusztamérges, Hódmezővásárhelyi TUS II.–Makó II. Vasárnap, 17.30: Földeák–Forráskút, Sándorfalva II.–Kéménygyártó-Mórahalom II. Szabadnapos: a Kiszombor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu