Pénteki derbi Algyőn, veretlenek találkoznak Csongrádon

Ma este egy igazi rangadóval kezdődik meg a Csongrád-­Csanád vármegyei futball újabb hétvégéje. A tavalyi bronzérmes Algyő az idénre megerősödött Kiskundorozsmát fogadja a harmadik forduló nyitómeccsén. A Mol Ma­­gyar ­­Kupa-meccsek miatt több csapat még csak egy találkozón van túl, mindenesetre két gárda, a Tiszasziget és a Csongrád hat ponttal abszolválta az első két bajnokiját. A szigetiek most az újonc SZEOL SC-FK Szegedet fogadják, míg a csongrádiak a bajnoki címre legfőbb esélyesnek tartott Sándorfalvát látják vendégül. Egyaránt első győzelmére hajthat a Mórahalom és a Deszk is az egymás elleni találkozójukon.

A Dorozsma és az Algyő csatája ígérkezik az egyik rangadónak a vármegyei futball hétvégéjén. Fotó: Gémes Sándor

A vármegyei II. osztályban megkezdi az idényt az Ásotthalom, amely az újonc Domaszékhez látogat, míg a szintén az első bajnokijára készülő Mártély a vereséggel rajtoló Balástyát fogadja. A III. osztályban szomszédvári derbit rendeznek Forráskúton, ahová a Zsombó érkezik.

A vármegyei futball hétvégi programja:

Vármegyei I. osztály, ma, 17.30: M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma. Szom­­bat, 17.30: Kéménygyártó-­Mó­­rahalom VSE–Deszki SC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva, Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC, Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi.

Vármegyei II. osztály, szombat, 17.30: Domaszék–Ásotthalom, Mártély–Balástya, UTC–Tiszasziget II., Mind­­szent–Röszke, Csanytelek–St. Mihály. Vasárnap, 17.30: Algyő II.–Öttömös, Csen­­gele–Tömörkény.

Vármegyei III. osztály, szombat, 17.30: Kiszombor–Apátfalva, Forráskút–Zsombó, Kistelek–Hódmezővásárhelyi TUS II. Vasárnap, 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Sándorfalva II. 17.30: Mórahalom II.–Székkutas, Üllés–Földeák. A Pusztamérges szabadnapos.