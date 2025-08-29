2 órája
Pénteki derbi Algyőn, veretlenek találkoznak Csongrádon
Ma este két, dobogóra esélyes csapat meccsével indul hétvége. A vármegyei futball több izgalmas meccset kínál, szombaton a remek rajtot vett újonc az egyik legfőbb bajnokesélyest fogadja.
Ma este egy igazi rangadóval kezdődik meg a Csongrád-Csanád vármegyei futball újabb hétvégéje. A tavalyi bronzérmes Algyő az idénre megerősödött Kiskundorozsmát fogadja a harmadik forduló nyitómeccsén. A Mol Magyar Kupa-meccsek miatt több csapat még csak egy találkozón van túl, mindenesetre két gárda, a Tiszasziget és a Csongrád hat ponttal abszolválta az első két bajnokiját. A szigetiek most az újonc SZEOL SC-FK Szegedet fogadják, míg a csongrádiak a bajnoki címre legfőbb esélyesnek tartott Sándorfalvát látják vendégül. Egyaránt első győzelmére hajthat a Mórahalom és a Deszk is az egymás elleni találkozójukon.
A vármegyei II. osztályban megkezdi az idényt az Ásotthalom, amely az újonc Domaszékhez látogat, míg a szintén az első bajnokijára készülő Mártély a vereséggel rajtoló Balástyát fogadja. A III. osztályban szomszédvári derbit rendeznek Forráskúton, ahová a Zsombó érkezik.
A vármegyei futball hétvégi programja:
Vármegyei I. osztály, ma, 17.30: M-Perfect Home-Algyő–Clean Star Complex Dorozsma. Szombat, 17.30: Kéménygyártó-Mórahalom VSE–Deszki SC, Csongrád-Draxi Gép Kft.–Sándorfalva, Hódmezővásárhelyi TUS–Makó FC, Tiszasziget–SZEOL SC-FK Szeged. Vasárnap, 17.30: DB Futball Bordány–Szentesi Kinizsi.
Vármegyei II. osztály, szombat, 17.30: Domaszék–Ásotthalom, Mártély–Balástya, UTC–Tiszasziget II., Mindszent–Röszke, Csanytelek–St. Mihály. Vasárnap, 17.30: Algyő II.–Öttömös, Csengele–Tömörkény.
Vármegyei III. osztály, szombat, 17.30: Kiszombor–Apátfalva, Forráskút–Zsombó, Kistelek–Hódmezővásárhelyi TUS II. Vasárnap, 10 óra: Makó FC-Duocor-Givaudan–Sándorfalva II. 17.30: Mórahalom II.–Székkutas, Üllés–Földeák. A Pusztamérges szabadnapos.
