1 órája
Egy csapat híján kialakult a vármegyei kupa 32 fős mezőnye
Két mérkőzés elmaradt, egyet pedig később rendeznek. Egy csapat híján kialakult a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa második fordulójának harminckét fős mezőnye. A sorsolást kedden 11 órától tartják a vármegyei igazgatóságon.
Szombaton öt, vasárnap négy mérkőzést játszottak le a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójában, miután két mérkőzés elmaradt. Egy párosítást csak jövő szerdán játszanak le, így a harminckét fős mezőnyből még csak harmincegy csapat ismert.
Az első forduló tizenegy továbbjutó csapatához huszonegy kiemelt csapat csatlakozik. A 16 közé jutásért rendezett párharcok sorsolását kedden 11 órától tartják a csfoci.hu tájékoztatása szerint.
Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 1. forduló, vasárnapi eredmények:
Kübekháza–Kistelek 0–7 (0–4)
Gólszerzők: Huszár (2., 48.), Mészáros B. (13., 30.), Tóth G. (31.), Németh M. (50.), Gyuris M. (89.).
Üllés–Ópusztaszer 4–0 (2–0)
Gólszerzők: Hovanyecz (29.), Salánki (41.), Csamangó O. (53., 83. – a másodikat 11-esből).
Csanádpalota–Forráskút 0–5 (0–2)
Gólszerzők: Kozma (4.), Gyuris P. (25.), Magyar B. (55. – 11-esből), Goda (73.), Dudás (87.).
A Nagymágocs–Ruzsa mérkőzés elmaradt.
A Szegvár–Csanytelek találkozót augusztus 27-én 17.30-tól rendezik meg.
Szombaton lejátszott mérkőzésekről ide kattintva olvashat bővebben.
A kiemelt csapatok: Sándorfalva, Makó FC, M-Perfect Home-Algyő, Tiszasziget, Clean Star Complex Dorozsma, Szentesi Kinizsi, Kéménygyártó-Mórahalom, Deszk, DB Futball Bordány, Csongrád-Draxi-Gép Kft., SZEOL SC-FK Szeged, Hódmezővásárhelyi TUS, Mártély, Mindszent, Ásotthalom, Csengele, UTC, Röszke, Tömörkény, Balástya, St. Mihály.
