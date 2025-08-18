Egy csapat híján kialakult a vármegyei kupa 32 fős mezőnye

Szombaton öt, vasárnap négy mérkőzést játszottak le a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójában, miután két mérkőzés elmaradt. Egy párosítást csak jövő szerdán játszanak le, így a harminckét fős mezőnyből még csak harmincegy csapat ismert.

Fotó: Gémes Sándor – illusztráció

Az első forduló tizenegy továbbjutó csapatához huszonegy kiemelt csapat csatlakozik. A 16 közé jutásért rendezett párharcok sorsolását kedden 11 órától tartják a csfoci.hu tájékoztatása szerint.

Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 1. forduló, vasárnapi eredmények:

Kübekháza–Kistelek 0–7 (0–4)

Gólszerzők: Huszár (2., 48.), Mészáros B. (13., 30.), Tóth G. (31.), Németh M. (50.), Gyuris M. (89.).

Üllés–Ópusztaszer 4–0 (2–0)

Gólszerzők: Hovanyecz (29.), Salánki (41.), Csamangó O. (53., 83. – a másodikat 11-esből).

Csanádpalota–Forráskút 0–5 (0–2)

Gólszerzők: Kozma (4.), Gyuris P. (25.), Magyar B. (55. – 11-esből), Goda (73.), Dudás (87.).

A Nagymágocs–Ruzsa mérkőzés elmaradt.

A Szegvár–Csanytelek találkozót augusztus 27-én 17.30-tól rendezik meg.

Szombaton lejátszott mérkőzésekről ide kattintva olvashat bővebben.

A kiemelt csapatok: Sándorfalva, Makó FC, M-Perfect Home-Algyő, Tiszasziget, Clean Star Complex Dorozsma, Szentesi Kinizsi, Kéménygyártó-Mórahalom, Deszk, DB Futball Bordány, Csongrád-Draxi-Gép Kft., SZEOL SC-FK Szeged, Hódmezővásárhelyi TUS, Mártély, Mindszent, Ásotthalom, Csengele, UTC, Röszke, Tömörkény, Balástya, St. Mihály.