augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

24°
+38
+21
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

1 órája

Korábbi NB III.-as kapus lőtte tovább a Kiszombort a vármegyei kupában

Címkék#Zsombó#vármegyei kupa#Pázsit#labdarúgás

Négy csapat csatlakozott az Öttömöshöz. A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójának szombati mérkőzésein a vendégcsapatok domináltak, összesen már hat hely elkelt a második fordulóba, de még öt találkozó hátra van. Másik húsz klub pedig kiemeltként a második körben csatlakozik a küzdelmekhez.

Becsei Dávid

A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei mellett a nem kiemelt csapatok mérkőzéseivel a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első köre is elkezdődött ezen a héten. Az Öttömös már szerdán továbbjutott Zákányszéken, míg a Tápé visszalépése miatt a Pusztamérges játék nélkül 3–0-val jutott tovább a második fordulóba.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójában huszonkét csapat érdekelt.
A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójában huszonkét csapat érdekelt, a húsz kiemelt együttes a második körben csatlakozik.

A 2024–2025-ös kiírásban egészen a negyedik fordulóig menetelt a Földeák, ahol aztán egy 9–1-es vereséggel a későbbi győztes Sándorfalva ellen esett ki. Idén viszont már az első fordulóban búcsúzott, miután Kiszomboron 1–0-ra kikapott. A kiszomboriak gólját az a Dongó Dénes lőtte büntetőből, aki korábban hosszú éveken át az NB III-as Tisza Volán – későbbi nevén SZEOL SC – első számú kapusa volt, a 2015–2016-os szezon óta viszont már mezőnyjátékosként látjhatjuk a csongrád-csanádi pályákon.

A 2025–2026-os szezonban már a vármegyei II. osztályban induló Domaszék a megyeháromban maradt Zsombó otthonában nyert 3–1-re, míg a negyedosztályúak csatáját Szentmihályon a Pázsit nyerte meg 2–0-ra az Eperjes ellen.

Gólgazdag mérkőzést hozott a két vármegyei III. osztályú rivális találkozója, az Apátfalva otthon egy 5–3-as siker után jutott tovább a Székkutassal szemben.

Eredmények, Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 1. forduló:

Zákányszék–Öttömös 2–4 (1–2)
Gólszerzők: Tanács (29.), Szűcs D. (70.), ill. Simola (17.), Vujkovics (44. – 11-esből), M. Kopunovics (57.), Miklós-Balogh (90.).
Kiállítva: Farkas Á. (45.), ill. Usumovics (45.).

Zsombó–Domaszék 1–3 (0–3)
Gólszerzők: Bakó (51.), ill. Pintér (5.), Bóka (31.), Lippai D. (43.).

Kiszombor–Földeák 1–0 (1–0)
Gólszerzők: Dongó (20.).

Pázsit SE–Eperjes 2–0 (1–0)
Gólszerzők: Bönde (5.), Katona (62.).

Apátfalva–Székkutas 5–3 (2–2)
Gólszerzők: Rakity (15.), Bán (38.), Pici (66., 78., 86.), ill. Daraki (33., 34.), Szikszai (52.).

Ma 17 órától rendezik: Kübekháza–Kistelek, Nagymágocs–Ruzsa, Üllés–Ópusztaszer, Csanádpalota–Forráskút.
A Szegvár–Csanytelek mérkőzést augusztus 27-én 17.30-tól játsszák.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu