Korábbi NB III.-as kapus lőtte tovább a Kiszombort a vármegyei kupában

A vármegyei I. osztályú labdarúgó-bajnokság küzdelmei mellett a nem kiemelt csapatok mérkőzéseivel a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első köre is elkezdődött ezen a héten. Az Öttömös már szerdán továbbjutott Zákányszéken, míg a Tápé visszalépése miatt a Pusztamérges játék nélkül 3–0-val jutott tovább a második fordulóba.

A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa első fordulójában huszonkét csapat érdekelt, a húsz kiemelt együttes a második körben csatlakozik.

A 2024–2025-ös kiírásban egészen a negyedik fordulóig menetelt a Földeák, ahol aztán egy 9–1-es vereséggel a későbbi győztes Sándorfalva ellen esett ki. Idén viszont már az első fordulóban búcsúzott, miután Kiszomboron 1–0-ra kikapott. A kiszomboriak gólját az a Dongó Dénes lőtte büntetőből, aki korábban hosszú éveken át az NB III-as Tisza Volán – későbbi nevén SZEOL SC – első számú kapusa volt, a 2015–2016-os szezon óta viszont már mezőnyjátékosként látjhatjuk a csongrád-csanádi pályákon.

A 2025–2026-os szezonban már a vármegyei II. osztályban induló Domaszék a megyeháromban maradt Zsombó otthonában nyert 3–1-re, míg a negyedosztályúak csatáját Szentmihályon a Pázsit nyerte meg 2–0-ra az Eperjes ellen.

Gólgazdag mérkőzést hozott a két vármegyei III. osztályú rivális találkozója, az Apátfalva otthon egy 5–3-as siker után jutott tovább a Székkutassal szemben.

Zákányszék–Öttömös 2–4 (1–2)

Gólszerzők: Tanács (29.), Szűcs D. (70.), ill. Simola (17.), Vujkovics (44. – 11-esből), M. Kopunovics (57.), Miklós-Balogh (90.).

Kiállítva: Farkas Á. (45.), ill. Usumovics (45.).

Zsombó–Domaszék 1–3 (0–3)

Gólszerzők: Bakó (51.), ill. Pintér (5.), Bóka (31.), Lippai D. (43.).

Kiszombor–Földeák 1–0 (1–0)

Gólszerzők: Dongó (20.).

Pázsit SE–Eperjes 2–0 (1–0)

Gólszerzők: Bönde (5.), Katona (62.).

Apátfalva–Székkutas 5–3 (2–2)

Gólszerzők: Rakity (15.), Bán (38.), Pici (66., 78., 86.), ill. Daraki (33., 34.), Szikszai (52.).

Ma 17 órától rendezik: Kübekháza–Kistelek, Nagymágocs–Ruzsa, Üllés–Ópusztaszer, Csanádpalota–Forráskút.

A Szegvár–Csanytelek mérkőzést augusztus 27-én 17.30-tól játsszák.