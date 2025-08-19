augusztus 19., kedd

Labdarúgás

1 órája

Elkészült a vármegyei kupa sorsolása a második fordulóra

Címkék#Csongrád-Csanád vármegye#vármegyei kupa#labdarúgás

Ellenfeleket kaptak a továbbjutók, de már a kiemelt csapatok is becsatlakoznak a küzdelmekbe. A Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) Csongrád-Csanád vármegyei Igazgatóságán elkészítették a vármegyei kupa sorsolását. A második forduló hivatalos játéknapja szeptember harmadika.

Becsei Dávid

Kun-Szabó Tibor, a vármegyei II. osztályú Csengelei KSE elnöke segítségével az MLSZ Csongrád-Csanád vármegyei Igazgatóságán elkészítették a Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa sorsolását. A legjobb 32 között tizenhat mérkőzést rendeznek majd, a hivatalos játéknap szeptember harmadika. Az első forduló utolsó mérkőzését (Szegvár–Csanytelek) augusztus 27-én játsszák le, a győztes majd a megyeegyes Csongrádot fogadhatja.

Elkészült a vármegyei kupa sorsolása.
A Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa döntőjét a 2024–2025-ös szezonban a fekete mezes Sándorfalva nyerte meg Csongrádon a Makó FC ellen 2–1-re.
Fotó: Karnok Csaba

A második fordulóban az elsőből továbbjutók mellett már a kiemelt csapatok is érdekeltek. Vármegyei I. osztályú rangadót rendeznek majd Sándorfalván, a Tiszasziget érkezik majd a címvédőhöz, míg Forráskúton szomszédvári mérkőzést játszik a Mórahalom.

Akárcsak az első fordulóban, a másodikban is egy találkozón dől el a továbbjutás kérdése. A párharcok pályaválasztója az alacsonyabb osztálybeli együttes, azonos osztálybelieknél pedig az előbb kisorsolt csapat. Amennyiben a rendes játékidő nem hoz döntést, akkor az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább, az azonos bajnokságban szereplő felek között tizenegyesek döntenek.

Nemes István Csongrád-Csanád vármegyei Kupa, 2. forduló:

Domaszék–Hódmezővásárhelyi TUS
Kiszombor–Öttömös
Mártély–St. Mihály
Tömörkény–DB Futball Bordány
Ásotthalom–SZEOL SC-FK Szeged
Forráskút–Kéménygyártó-Mórahalom
Üllés–Szentesi Kinizsi
Mindszent–Clean Star Complex Dorozsma
Csengele–Makó FC
Sándorfalva–Tiszasziget
Apátfalva–M-Perfect Home-Algyő
Pázsit SE–Kistelek
Nagymágocs–Balástya
Pusztamérges–Röszke
A Szegvár-Csanytelek mérkőzés győztese–Csongrád
Deszk–UTC

 

