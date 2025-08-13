A saját utánpótlására támaszkodna az SZRSE a következő szezonban

Egy megnyert ötszettes csatával zárta le a férfi röplabda Extraliga előző szezonját a Vidux-Szegedi RSE, amely így a 11. helyen zárta a 2024-25-ös szezont. Bő két hónap múlva már rajtol az új idény, a 2025–26-os szezonban is az Extraliga tagja lesz a Vidux-Szegedi RSE férfi csapata, amelynek vezetőedzője a továbbiakban is Strezeneczki Gyula lesz.

A Vidux-Szegedi RSE elsődleges célja a bennmaradás lesz a következő szezonban. Fotó: Nagy Léna

– A csapat ezen a héten kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A lehetőségeink nem lettek jobbak a tavalyi évhez képes, mondhatni nehezebb helyzetben vagyunk. Az már biztos, hogy a brazil center, Gabriel Trindade da Rocha távozik tőlünk. Bár még zajlanak az egyeztetések, de a csapat magja vállalta a játékot a következő évadra is. A középhosszú távú céljaink felé megyünk, a saját fiataljainkat szeretnénk idővel Extraligás szintre nevelni, a következő szezonban az utánpótlás-nevelésünknek köszönhetően lesznek fiataljaink, akik a keretbe, illetve reményeink szerint a pályára is kerülhetnek. Ez a helyzetnek köszönhetően egy kézenfekvő megoldás is, de büszkék vagyunk arra, hogy számíthatunk az utánpótlásra, és szegediekkel állhat fel a csapat – mondta lapunknak Dávid Tibor, a Vidux-Szegedi RSE ügyvezetője. Hozzátette, elképzelhető, hogy még érkezhet a csapathoz egy játékos Kecskemétről, mivel Szegeden folytatná tanulmányait, de ez még nem eldöntött kérdés.

Egyel több ellenfele lesz a Vidux-Szegedi RSE-nek

A következő évadban az előzőhöz képest egyel több, 13 csapat szerepel majd az Extraligában, miután az NB II.-ben veretlenül aranyérmes Szolnoki Röplabda Klub is csatlakozott a mezőnyhöz.

– Egyértelműen a bennmaradás a célunk, de okosabbak leszünk, ha látjuk a többi csapatot, egyelőre nem tudhatjuk, az ellenfelek milyen kerettel vágnak neki a szezonnak. Magunkból kiindulva az a cél, hogy benntartsuk a csapatot, de középtávon a csapatépítésre kell koncentrálnunk – tette hozzá Dávid Tibor.