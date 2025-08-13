augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

17°
+37
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Röplabda

1 órája

A saját utánpótlására támaszkodna az SZRSE a következő szezonban

Címkék#Extraliga#röplabda#Vidux-Szegedi RSE

Kialakult az Extraliga mezőnye. A Vidux-Szegedi RSE a következő évadban is tagja a férfi röplabda legmagasabb osztályának, a csapat keretben még lehet változás az idényrajtig.

Vajgely Pál

Egy megnyert ötszettes csatával zárta le a férfi röplabda Extraliga előző szezonját a Vidux-Szegedi RSE, amely így a 11. helyen zárta a 2024-25-ös szezont. Bő két hónap múlva már rajtol az új idény, a 2025–26-os szezonban is az Extraliga tagja lesz a Vidux-Szegedi RSE férfi csapata, amelynek vezetőedzője a továbbiakban is Strezeneczki Gyula lesz.

A Vidux-Szegedi RSE elsődleges célja a bennmaradás lesz a következő szezonban.
A Vidux-Szegedi RSE elsődleges célja a bennmaradás lesz a következő szezonban. Fotó: Nagy Léna

– A csapat ezen a héten kezdi meg a felkészülést a következő szezonra. A lehetőségeink nem lettek jobbak a tavalyi évhez képes, mondhatni nehezebb helyzetben vagyunk. Az már biztos, hogy a brazil center, Gabriel Trindade da Rocha távozik tőlünk. Bár még zajlanak az egyeztetések, de a csapat magja vállalta a játékot a következő évadra is. A középhosszú távú céljaink felé megyünk, a saját fiataljainkat szeretnénk idővel Extraligás szintre nevelni, a következő szezonban az utánpótlás-nevelésünknek köszönhetően lesznek fiataljaink, akik a keretbe, illetve reményeink szerint a pályára is kerülhetnek. Ez a helyzetnek köszönhetően egy kézenfekvő megoldás is, de büszkék vagyunk arra, hogy számíthatunk az utánpótlásra, és szegediekkel állhat fel a csapat – mondta lapunknak Dávid Tibor, a Vidux-Szegedi RSE ügyvezetője. Hozzátette, elképzelhető, hogy még érkezhet a csapathoz egy játékos Kecskemétről, mivel Szegeden folytatná tanulmányait, de ez még nem eldöntött kérdés.

Egyel több ellenfele lesz a Vidux-Szegedi RSE-nek

A következő évadban az előzőhöz képest egyel több, 13 csapat szerepel majd az Extraligában, miután az NB II.-ben veretlenül aranyérmes Szolnoki Röplabda Klub is csatlakozott a mezőnyhöz.

– Egyértelműen a bennmaradás a célunk, de okosabbak leszünk, ha látjuk a többi csapatot, egyelőre nem tudhatjuk, az ellenfelek milyen kerettel vágnak neki a szezonnak. Magunkból kiindulva az a cél, hogy benntartsuk a csapatot, de középtávon a csapatépítésre kell koncentrálnunk – tette hozzá Dávid Tibor.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu