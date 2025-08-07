augusztus 7., csütörtök

Átigazolás

1 órája

Universiadé-válogatott vízilabdázót igazolt a Szegedi VE

Címkék#Miskolc#Szegedi VE#vízilabda

Kiss Csaba vezetőedző Miskolcról igazolt rosszkéz szélsőt. Bejelentette első nyári érkezőjét a férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell.

Becsei Dávid

Az elmúlt két szezonban egyaránt a hetedik helyen végzett a férfi vízilabda OB I.-ben a Szegedi VE, amelynek a játékoskerete ezen a nyáron kissé átalakul, miután több meghatározó játékos is távozott. Leinweber Olivér az olasz Savonába igazolt, de nem Szegeden folytatja a pályafutását Nagy Márton, Sziládi Kristóf és Varga Milán sem.

A férfi vízilabda OB I. új idényére készülő szegediek leigazolták Nyíri Balázst.
A férfi vízilabda OB I.-ben legutóbb 10. helyen végzett Miskolc csapatától igazolt Szegedre Nyíri Balázs (a labdával).
Fotó: Dömötör Csaba/MW

Az átigazolási időszak első szegedi érkezője Nyíri Balázs. A rosszkéz szélső pozíciójában bevethető vízilabdázó Miskolcról jön Szegedre, ahova idény közben érkezett meg tavaly a Honvédból, ahova 2022-ben igazolt át a Ferencvárostól.

Universiadén jártak

A 23. születésnapját szeptember hatodikán ünneplő Nyíri másik két szegedi játékoshoz, Danka Benedekhez és Bóbis Botondhoz hasonlóan tagja volt ezen a nyáron az Universiadén negyedik helyezett magyar válogatottnak a németországi Duisburgban.

A vízilabda BENU Magyar Kupában már sorsoltak

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a BENU Magyar Kupában Egerben a házigazda mellett mellett a másodosztályú PEAC lesz az ellenfele az egyetlen továbbjutó helyért.

 

