1 órája
Universiadé-válogatott vízilabdázót igazolt a Szegedi VE
Kiss Csaba vezetőedző Miskolcról igazolt rosszkéz szélsőt. Bejelentette első nyári érkezőjét a férfi vízilabda OB I.-ben szereplő Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell.
Az elmúlt két szezonban egyaránt a hetedik helyen végzett a férfi vízilabda OB I.-ben a Szegedi VE, amelynek a játékoskerete ezen a nyáron kissé átalakul, miután több meghatározó játékos is távozott. Leinweber Olivér az olasz Savonába igazolt, de nem Szegeden folytatja a pályafutását Nagy Márton, Sziládi Kristóf és Varga Milán sem.
Az átigazolási időszak első szegedi érkezője Nyíri Balázs. A rosszkéz szélső pozíciójában bevethető vízilabdázó Miskolcról jön Szegedre, ahova idény közben érkezett meg tavaly a Honvédból, ahova 2022-ben igazolt át a Ferencvárostól.
Universiadén jártak
A 23. születésnapját szeptember hatodikán ünneplő Nyíri másik két szegedi játékoshoz, Danka Benedekhez és Bóbis Botondhoz hasonlóan tagja volt ezen a nyáron az Universiadén negyedik helyezett magyar válogatottnak a németországi Duisburgban.
A vízilabda BENU Magyar Kupában már sorsoltak
Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a BENU Magyar Kupában Egerben a házigazda mellett mellett a másodosztályú PEAC lesz az ellenfele az egyetlen továbbjutó helyért.
