Universiadé-válogatott vízilabdázót igazolt a Szegedi VE

Az elmúlt két szezonban egyaránt a hetedik helyen végzett a férfi vízilabda OB I.-ben a Szegedi VE, amelynek a játékoskerete ezen a nyáron kissé átalakul, miután több meghatározó játékos is távozott. Leinweber Olivér az olasz Savonába igazolt, de nem Szegeden folytatja a pályafutását Nagy Márton, Sziládi Kristóf és Varga Milán sem.

A férfi vízilabda OB I.-ben legutóbb 10. helyen végzett Miskolc csapatától igazolt Szegedre Nyíri Balázs (a labdával).

Fotó: Dömötör Csaba/MW

Az átigazolási időszak első szegedi érkezője Nyíri Balázs. A rosszkéz szélső pozíciójában bevethető vízilabdázó Miskolcról jön Szegedre, ahova idény közben érkezett meg tavaly a Honvédból, ahova 2022-ben igazolt át a Ferencvárostól.

Universiadén jártak

A 23. születésnapját szeptember hatodikán ünneplő Nyíri másik két szegedi játékoshoz, Danka Benedekhez és Bóbis Botondhoz hasonlóan tagja volt ezen a nyáron az Universiadén negyedik helyezett magyar válogatottnak a németországi Duisburgban.

A vízilabda BENU Magyar Kupában már sorsoltak

Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell a BENU Magyar Kupában Egerben a házigazda mellett mellett a másodosztályú PEAC lesz az ellenfele az egyetlen továbbjutó helyért.