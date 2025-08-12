augusztus 12., kedd

Megváltozik a lebonyolítás

1 órája

Csökkentik a férfi vízilabda OB I. mezőnyét, elkészült a sorsolás a következő szezonra

Címkék#Metalcom Szentes#Szegedi VE#sorsolás#vízilabda

Több változás is lesz a 2025–2026-os szezonban. Megszületett a női és férfi vízilabda OB I sorsolása a következő idényre. Mindkét nemben alaposan megváltozik a lebonyolítás, a férfiaknál ráadásul szűkítik a mezőnyt a 2026–2027-es kiírásra.

Becsei Dávid

A BENU Magyar Kupa után a női és férfi vízilabda OB I sorsolása is megszületett. A hölgyeknél tíz, a férfiaknál tizennégy csapat indul az alapszakaszban, amelyet a 2025–2026-os szezonban egyfordulós körmérkőzéses alapon rendeznek meg. 

Az MVLSZ elkészítette a férfi vízilabda OB I sorsolását.
Elkészült a férfi vízilabda OB I sorsolása, Bóbis Botondra és a Szegedre rögtön rangadó vár Kaposváron az első fordulóban.
Fotó: Török János

A férfiaknál a felsőházi rájátszást az első nyolc csapat alkotja majd, akik egy újabb körmérkőzéses szakaszt játszanak egymás ellen fordított párosításban, míg az alsóházba került 9–14. helyezetthez csatlakozik az OB I./B alapszakaszának első két helyezettje. Ők viszont már oda-visszavágós rendszerben játszanak körmérkőzéseket, amelyek után kialakul a végeredmény. Az első négy helyezett indulhat az első osztályban a 2026–2027-es kiírásban, az ötödik-nyolcadik pozícióban zárók pedig csak az OB I/.B-ben. Mindez azt jelenti, hogy tizenkét csapatra csökkentik a férfiaknál az OB I. mezőnyét 2026 őszére.

A hölgyeknél nem csökkentik a létszámot, az első hat helyezett a felsőházba jut, a 7–10. helyezettek pedig az alsóházba, amely az OB I./B első két helyezettjével egészül ki. A végeredmény oda-visszavágós rendszerben dől el.

Elkészült a férfi vízilabda OB I sorsolása

Ami pedig a menetrend sorsolását illeti, a férfi vízilabda OB I. első fordulójában a Metalcom Szentes szeptember hatodikán a Semmelweis-OSC-t fogadja 18 órától. Az SZVE Goodwill Pharma Fortacell Kaposváron kezd rangadóval, de nincs még pontos időpontja a mérkőzésnek, mint ahogyan a Csongrád-Csanád vármegyei el Clásicónak sem, amelyet az utolsó 13. körben rendeznek a szegedi Tiszavirág Sportuszodában 2026 februárjának utolsó napjaiban.

Korán találkozik a Szeged és a Szentes

A női vízilabda OB I. első fordulójában a Valdor Szentes és a szegediek is itthon kezdenek. A hivatalos játéknap szeptember 20., de a Kurca-partiak Dunaújváros, valamint az SZVE Eger elleni meccsének sincs pontos időpontja. A helyi rangadót a hölgyeknél is Szegeden rendezik, a hatodik fordulóban a november 5-i játéknapon.

 

