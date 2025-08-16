4 órája
Szabó Zoltán: Sírva könyörögtek volna az olaszok és az amerikaiak, hogy legalább egyszer felálljanak a dobogóra
Az 1994-ben BEK-győztes szegedi vízilabdázó, Szabó Zoltán az M4 Sport szakkommentátoraként is dolgozik civil állása mellett. Ott volt a szingapúri vízilabda-vb-n, hazatérve pedig elmesélte meglátásait a tornával kapcsolatban.
Manhercz Krisztián világbajnoki ezüstéremnek örülhetett a magyar férfi vízilabda-válogatottal Szingapúrban idén nyáron.
Fotó: Dömötör Csaba/MW
– A magyar női és férfi vízilabda-válogatott is ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon. Néhány év elteltével hogyan értékeljük majd ezt a teljesítményt?
– Talán már most is lehet úgy értékelni, ahogy később kell – kezdte érdeklődésünkre az M4 Sport szakkommentátora, Szabó Zoltán, aki 1994-ben BEK-győztes volt az Újpest vízilabdacsapata játékosaként. – Két ezüstérem, kétszer felálltunk a dobogóra. Nézhetjük úgy, hogy félig üres a pohár, mert elveszítettük a döntőt, én viszont úgy nézem, hogy félig tele van. Az olaszok, amerikaiak vagy éppen az ausztrálok sírva könyörögtek volna, hogy legalább egyszer felállhassanak a dobogóra.
– Másképpen kell tekinteni erre a vb-re amiatt, mert a párizsi olimpia után ez volt az első világverseny? Ezek a tornák gyakran szólnak a kísérletezésekről is a játékoskereteket illetően.
– Egyértelműen nyerni jöttek a szerbek, horvátok, spanyolok és a görögök, míg formálódó, az új olimpiai ciklusra tervezett csapattal állt fel Olaszország, Ausztrália, Magyarország és az Egyesült Államok is. A szerbeknek teljesen más ez a ciklus. 2026 januárjában Belgrádban rendezik az Európa-bajnokságot, 2024-ben megnyerték az ötkarikás játékokat, ezzel a vb-vel és a hazai Eb-vel is ez volt a tervük. A spanyolok a visszavonuló Perrone miatt extrán motiváltak voltak, ráadásul nekik a jövőben nem igazán kell változtatni a keretükön. Egyértelműen győzni mentek Szingapúrba a görögök is, hiszen még nem nyertek nagy tornát.
Világklasszisok hiányoztak a vízilabda-vb-ről
– A magyar férfi válogatott pedig annak ellenére szerepelt remekül, hogy Jansik Szilárd, Vogel Soma és Zalánki Gergő személyében három világklasszis vízilabdázó hiányzott a keretből.
– A csapategység viszont hasonlóan kiváló volt, mint a 2022-es zágrábi Eb-n. Talán megnyerhettük volna a döntőt, illetve simább lehetett volna a szerbek elleni elődöntő is, ha Vogel Soma tud védeni, de Csoma Kristóf teljesítményét ennek ellenére is pozitívan értékelem. Jansik döntőbeli rutinja sokat jelenthetett volna. Azt, hogy Zalánki mennyire hiányzott, majd a 2026-os Eb és a 2027-es vb mutatja meg, hogy ott lesz-e a keretben ismét.
– A női válogatott teljesítményét milyennek láttad?
– A spanyolok elleni elődöntőben mutatott játék lehet igazán a mi szintünk. Döntőt játszani pedig edzésen nem lehet megtanulni. Ebben a görögöknek még több tapasztalatuk volt. Jobban sikerült a saját játékukat kivitelezni, főleg védekezésben, mi pedig nem tudtunk feljavulni a fejlődő görögök ellen.
– Számodra milyen élményeket nyújtott Szingapúr a világbajnokság alatt?
– Bakancslistás ország volt, mivel sosem jártam még a térségben vagy az Egyenlítő közelében. Megtapasztaltuk a monszunt és a 98 százalékos páratartalmat is. Gyönyörű hely, tisztaság és rend jellemzi, és egy valóságos gasztronómiai Kánaánt is átéltünk ott. Ami pedig a szakmát illeti, egy kiváló világbajnokságot rendeztek.
– Hamarosan indul a férfi vízilabda OB I., amelynek megváltozik a lebonyolítása, a végén pedig tizennégyről tizenkettőre csökken a létszám. Mit gondolsz ezekről a módosításokról?
– Azok a csapatok, amelyek a bajnokság mellett a Magyar Kupában menetelnek, valamint a nemzetközi porondon is érdekeltek, óriási meccsterhelést kaptak az elmúlt években. Nekik mindenképpen előnyösebb lesz ez a lebonyolítás. Jól láthatóan a bajnokság három részre szakadt. Volt az első hat együttes, a masszív középmezőnyt a Szeged és a Kaposvár alkotta, míg a többiek csak edzőmeccset jelentettek a legtöbbször a nagyoknak. Éppen emiatt lehet, hogy nem tévedés az új lebonyolítás, és a szövetséget igazolja majd, az azonos szinten lévők többször találkoznak egymással.