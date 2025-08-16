Szabó Zoltán: Sírva könyörögtek volna az olaszok és az amerikaiak, hogy legalább egyszer felálljanak a dobogóra

– A magyar női és férfi vízilabda-válogatott is ezüstérmes lett a szingapúri világbajnokságon. Néhány év elteltével hogyan értékeljük majd ezt a teljesítményt?

Az M4 Sport szakkommentátora, Szabó Zoltán szerint az olaszok, az ausztrálok vagy az amerikaiak sírva könyörögtek volna egy dobogós helyért a vízilabda-vb-n.

– Talán már most is lehet úgy értékelni, ahogy később kell – kezdte érdeklődésünkre az M4 Sport szakkommentátora, Szabó Zoltán, aki 1994-ben BEK-győztes volt az Újpest vízilabdacsapata játékosaként. – Két ezüstérem, kétszer felálltunk a dobogóra. Nézhetjük úgy, hogy félig üres a pohár, mert elveszítettük a döntőt, én viszont úgy nézem, hogy félig tele van. Az olaszok, amerikaiak vagy éppen az ausztrálok sírva könyörögtek volna, hogy legalább egyszer felállhassanak a dobogóra.

– Másképpen kell tekinteni erre a vb-re amiatt, mert a párizsi olimpia után ez volt az első világverseny? Ezek a tornák gyakran szólnak a kí­­sérletezésekről is a játékoskereteket illetően.

– Egyértelműen nyerni jöttek a szerbek, horvátok, spanyolok és a görögök, míg formálódó, az új olimpiai ciklusra tervezett csapattal állt fel Olaszország, Ausztrália, Magyarország és az Egyesült Államok is. A szerbeknek teljesen más ez a ciklus. 2026 januárjában Belgrádban rendezik az Európa-bajnokságot, 2024-ben megnyerték az ötkarikás játékokat, ezzel a vb-vel és a hazai Eb-vel is ez volt a tervük. A spanyolok a visszavonuló Perrone miatt extrán motiváltak voltak, ráadásul nekik a jövőben nem igazán kell változtatni a keretükön. Egyértelműen győzni mentek Szingapúrba a görögök is, hiszen még nem nyertek nagy tornát.

Világklasszisok hiányoztak a vízilabda-vb-ről

– A magyar férfi válogatott pedig annak ellenére szerepelt remekül, hogy Jansik Szilárd, Vogel Soma és Zalánki Gergő személyében három világklasszis vízilabdázó hiányzott a keretből.

– A csapategység viszont hasonlóan kiváló volt, mint a 2022-es zágrábi Eb-n. Talán megnyerhettük volna a döntőt, illetve simább lehetett volna a szerbek elleni elődöntő is, ha Vogel Soma tud védeni, de Csoma Kristóf teljesítményét ennek ellenére is pozitívan értékelem. Jansik döntőbeli rutinja sokat jelenthetett volna. Azt, hogy Zalánki mennyire hiányzott, majd a 2026-os Eb és a 2027-es vb mutatja meg, hogy ott lesz-e a keretben ismét.