Indulhat a felnőtt karrierje

36 perce

Vert helyzetből nyert Európa-bajnoki bronzérmet a zsombói sportlövő

Címkék#Jákó Miriam#Cél-Tudat SE#sportlövészet

Két bronzéremmel térhetett haza utolsó utánpótlás versenyéről, a junior Európa-bajnokságról Jákó Miriam. A 2024-ben junior világbajnok zsombói sportlövő 25 méter pisztoly duóban és trióban is felállhatott a dobogóra Franciaországban, míg egyéniben bajnokaspiránsként egyetlen rossz lövés miatt nem jutott be a legjobb nyolc közé. Az ősszel karrierje első felnőtt vb-jén indulhat majd Kairóban, amennyiben összejön neki a kvalifikáció.

Becsei Dávid

Regnáló világbajnokként egyéniben is minimum éremesélyesként érkezett a junior Európa-bajnokságára a zsombói sportlövő Jákó Miriam, azonban egyetlen rosszul sikerült lövés miatt nem jutott be a legjobb nyolc közé. A 25 méter pisztolyos versenyszámban viszont két bronzérmet is szerzett, előbb trióban Domsits Olíviával és Kabina Fannival, majd duó vegyes csapat versenyszámban Rédecsi Mátéval az oldalán egy magyar “házidöntőt” nyertek meg a harmadik helyért.

A zsombói sportlövő két bronzéremmel tért haza a franciaországi Európa-bajnokságról.
A zsombói sportlövő, Jákó Miriam most már a felnőtt pályafutására koncentrálhat.
Fotó: Nagy Gábor/MW

– Mátéval érdekesre sikeredett a versenyünk, mert összeszedett valami betegséget, ami miatt már előre szólt, hogy tőle ne számítsak extrára sajnos. A tüzet viszont éreztem benne, így végig motiváltam, aminek meg lett az eredménye. Szoros mezőnyben jutottunk be a legjobb nyolc közé, ahol mindent beleadtam, 15 gyorsban egyszer hibáztam, így a bronzért lőhettünk a magyar válogatott másik két tagja ellen. Ők mindössze egy jó lövésre voltak a döntőtől, így eleve csalódottan versenyeztek ellenünk, végül érem nélkül is maradtak – emlékezett vissza Jákó Miriam, a Cél-Tudat SE sportlövője.

Magyar vs. magyar bronzmeccs

A junior lányok 25 méter pisztoly trió csapatában Domsits Olíviával és Kabina Fannival együtt lett bronzérmes Miriam. A sors pikantériája volt az Európa-bajnokság során, hogy előbb együtt örülhetett Olíviával Miriam, majd éppen ellen ünnepelhetett bronzérmet a zsombói sportlövő.

A zsombói sportlövő érezte, hogy nyerni fognak

– Izgalmas bronzmeccset produkáltunk, hiszen komoly hátrányból álltunk fel, de ez jellemző a magyar sportlövőkre, hogy a “halál torkából” is képesek visszatérni és győzni. 9:3-ról 9:5-ig zárkóztunk először, ekkor már éreztem, hogy oké, itt akkor most már nem veszthetünk – elevenítette fel a kulcspillanatokat a zsombói sportlövő.

Franciaországi Chateauroux-ból hazatérve Jákó Miriamnak jut egy kis idő a pihenésre, de nem sok, ugyanis hamarosan indulnak a formaellenőrző versenyek, amelyeken felmérik, hogy milyen állapotban vannak. Ezeknek a tétje, hogy ki utazhat majd a novemberi felnőtt világbajnokságra Kairóba. A zsombói sportlövő határozott célja, hogy ott legyen Egyiptomban.

 

