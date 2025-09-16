Lejátszották az első meccseket az idei asztalitenisz csapatbajnokságokban

Rögtön két mérkőzés vár az ATSK Szeged női asztalitenisz Extraligában szereplő csapatára. A korosztályos válogatott játékossal erősítő szegediek a Kiskunmajsa, valamint a soltvadkerti BS Plastic PVSE ellen kezdte az idényt, ám mindkét találkozón alulmaradt. A klub második számú csapat az NB II. Dél-keleti csoportjában magabiztos sikerrel kezdett a Szarvas otthonában.

Újra bajnoki meccseket játszottak az asztalitenisz csapatbajnokságok résztvevői. Fotó: Dömötör Csaba

Női asztalitenisz Extraliga

ATSK Szeged–Kiskunmajsai AC 2–5

Női asztalitenisz Extraliga, 1. forduló.

Az ATSK győzelmeit szereték: Struna Adela, Fegyver Zsófia.

ATSK Szeged–BS Plastic PVSE 0–7

Női asztalitenisz Extraliga, az 5. fordulóból előrehozott mérkőzés.

Demeter Lehel ASE–ATSK Szeged 6–12

Asztalitenisz NB II., 1. forduló.

Az ATSK Szeged győzelmeit szerezték: Struna Adela (4), Hangai Flóra (3), Tóth Sándor (2), Tubak Dániel (2) és a Hangai-Struna páros.

Új néven szerepel a Szegedi AC

A Szegedi AC az előző évadban még a férfi Extraigában szerepelt, ám onnan húsz év után búcsúzni kényszerült. Az NB I.-es idényben vereséggel indított a csapat, míg a második számú gárda a Mezőtúr ellen magabiztos hazai sikerrel indította az évadot az NB II.-ben.

Magyar Optimum Szegedi AC–Griff Tools HRT Eger 5–9

Férfi asztalitenisz NB. I. Keleti csoport, 1.forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Vitsek (2), Pető (2) és a Vitsek-Pető páros.

Lukács Levente: – A kulcsszituációkban eredményesebb vendég együttes a színvonalas, maratoni összecsapáson megérdemelt győzelmet aratott.

Magyar Optimum Szegedi AC II.–Mezőtúr 15-3

Asztalitenisz NB II., Dél-keleti csoport, 1. forduló.

A szegedi győzelmeket szerezték: Kókai Sz. (4), Márki (4), Kardos (3), Bunda (2/1), Tóth (2/1), a Márki-Kókai és a Kancsár-Kardos páros.