Korosztályos Eb-t megjárt fiatallal várja az új szezont a legjobbak között a szegedi klub

Szombaton kezdődik az új idény a női asztalitenisz Extraligában, az előző évadban újoncként szerepelt ATSK Szegedre pedig rögtön két mérkőzés vár az első játéknapon. 11 órától a Kiskunmajsa, majd 16 órától a soltvadkerti BS Plastic PVSE lesz a Tisza-partiak ellenfele az ATSK teremben. A szegediek keretét idén Struna Adela, Halász Ella, Szögi Szonja, valamint a nyáron a klubhoz csatlakozott Fegyver Zsófia alkotja. A KSI-től érkezett fiatal játékos a nyáron az U15-ös Európa-bajnokságon is szerepelt, ahol két évvel idősebbek mezőnyében sikerült a nyolcaddöntőig jutnia, mellette Szögi Szonja szintén ott volt a korosztályos kontinensviadalon, ahol Szabó Lénárddal (Honvéd Szondi SE) vegyes párosban, valamint a leány csapattal is a legjobb 16-ig jutott. Az ATSK Szeged új játékosára az Extraliga-rajtot követően hamarosan újabb Európa-bajnokság vár, az U13-asoknál egyéniben első kiemeltként várhatja a svédországi tornát. Fegyver Zsófia az elmúlt időszakban két nemzetközi tornán is szerepelt, és előbb Varasdon, majd később Otocecben is egészen a döntőig menetelt.

Fegyver Zsófia az ATSK Szeged színeiben folytatja a játékot. Fotó: ATSK Szeged

Számos programot kínál az ATSK Szeged

A klub második számú női csapata az NB I.-ben szerepel, míg a férfiak az NB II.-ben játszanak az úk idényben. Mindhárom felnőtt csapatnál a fő cél a fiatalok minél hatékonyabb beintegrálása a felnőttek mezőnyébe. A tanév kezdetével újraindultak a foglalkozások a gyerekcsoportok számára is, a legkisebbeknek, azaz a 6-10 éves korúaknak a Pingpong Sulit hétfőn, szerdán és pénteken 17 és 18 óra között tartják a klubnál. A szabadidős felsős és középiskolás gyerekek programja visszakerült az ATSK terembe, míg a játék csoport edzéseire kedden és csütörtökön 15 órától várják a mozogni vágyó gyerekeket. Az SZTE Sportközpontban továbbra is van lehetőség a klub szervezésében pingpongozni, szerda és péntek 18-20 óra között amatőrjátékot és rekreációs foglalkozásokat szerveznek a felnőttek számára. Az amatőr játék az ATSK Teremben is folytatódik, minden hétköznap este lehet menni pingpongozni.