Egy szakportál szerint meglepetést okozhat a Pick Szeged az új BL-szezonban

A legizgalmasabb átigazolásokban rendszerint jól értesült RT Handball ezúttal a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényével kapcsolatban osztotta meg a várakozásait. A Pick Szeged szurkolói csütörtökön 18.45-től a Pick Arénában szurkolhatnak majd a Wisla Plock ellen, a várakozás utolsó óráiban pedig ez a lista szolgáltat vitatémát.

Bánhidi Bence és az OTP Bank-Pick Szeged a Wisla Plock ellen mutatkozhat be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új idényében.

Fotó: Gémes Sándor

Az RT Handball szerint a végső győzelemre a One Veszprém HC mellett a Barcelonának, a címvédő Magdeburgnak és az Aalborgnak van a legnagyobb esélye. Kiemelt várományosa a kölni Final Fournak az oldal szerkesztőinek meglátása szerint a Sporting, a Füchse Berlin, a Wisla Plock és a Kielce. Csak a harmadik, “meglepetést okozhat” kategóriába sorolták be a nyáron átalakuló PSG-t, valamint az OTP Bank-Pick Szeged együttesét.

Kisebb meglepetésre csak a csoportkörből továbbjutónak jósolja az előzetes erőviszonyok alapján a tavalyi bronzérmes Nantes-ot az oldal, akárcsak a Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bucurestit és a dán GOG-t. A BL-győzelemre egyáltalán nincs esélye a Kolstadnak, az Eurofarm Peliszternek és az RK Zagrebnek az RT Handball szerkesztői szerint.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 1. fordulójának eredményei: