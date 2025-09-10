szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

22°
+32
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Férfi kézilabda

1 órája

Egy szakportál szerint meglepetést okozhat a Pick Szeged az új BL-szezonban

Címkék#Wisla Plock#RT Handball#One Veszprém HC#Bajnokok Ligája#pick szeged

Íme az idény előtti esélyek, júniusban meglátjuk, mi fedi majd a valóságot. A Dinamo Bucuresti–Sporting és az Aalborg–Veszprém mérkőzéssel vette kezdetét szerdán este a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2025–2026-os kiírása. A szezon előtt az átigazolási hírekre specializálódott szakportál öt csoportba osztotta a résztvevő tizenhat csapatot. Az OTP Bank-Pick Szegedet a “meglepetést okozhat” kategóriába sorolták, míg a One Veszprém HC-t a végső győzelemre esélyesek közé.

Becsei Dávid

A legizgalmasabb átigazolásokban rendszerint jól értesült RT Handball ezúttal a férfi kézilabda Bajnokok Ligája 2025–2026-os idényével kapcsolatban osztotta meg a várakozásait. A Pick Szeged szurkolói csütörtökön 18.45-től a Pick Arénában szurkolhatnak majd a Wisla Plock ellen, a várakozás utolsó óráiban pedig ez a lista szolgáltat vitatémát.

A Bajnokok Ligája egyik meglepetéscsapata lehet a Pick Szeged.
Bánhidi Bence és az OTP Bank-Pick Szeged a Wisla Plock ellen mutatkozhat be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája új idényében.
Fotó: Gémes Sándor

Az RT Handball szerint a végső győzelemre a One Veszprém HC mellett a Barcelonának, a címvédő Magdeburgnak és az Aalborgnak van a legnagyobb esélye. Kiemelt várományosa a kölni Final Fournak az oldal szerkesztőinek meglátása szerint a Sporting, a Füchse Berlin, a Wisla Plock és a Kielce. Csak a harmadik, “meglepetést okozhat” kategóriába sorolták be a nyáron átalakuló PSG-t, valamint az OTP Bank-Pick Szeged együttesét.

Kisebb meglepetésre csak a csoportkörből továbbjutónak jósolja az előzetes erőviszonyok alapján a tavalyi bronzérmes Nantes-ot az oldal, akárcsak a Rosta Miklóssal felálló Dinamo Bucurestit és a dán GOG-t. A BL-győzelemre egyáltalán nincs esélye a Kolstadnak, az Eurofarm Peliszternek és az RK Zagrebnek az RT Handball szerkesztői szerint.

A férfi kézilabda Bajnokok Ligája 1. fordulójának eredményei:

  • Aalborg Handbold–One Veszprém HC 32–28 (17–15)
  • Dinamo Bucuresti–Sporting 30–33 (15–15)

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu