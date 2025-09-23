szeptember 23., kedd

Labdarúgás

1 órája

Kereknek érzi pályafutását a több mint 300 gólig jutó támadó

Címkék#Bertók Gábor#Szentesi Kinizsi#labdarúgás

Meglepetésként érte a búcsúztatás. Bertók Gábor több mint 500 meccs után már nem fut ki a pályára, ám marad a sportág keretein belül.

Vajgely Pál

A szombati örökrangadó, a Szentes–Csongrád meccs előtt búcsúztatták el Bertók Gábort. A többszörös gólkirály, négyszeres bajnok, háromszoros kupagyőztes támadó ebben a szezonban már nem lép pályára, miután úgy döntött, befejezi pályafutását.

Bertók Gábort a vármegyei El Clasico előtt búcsúztatták el a szentesi pályán. Fotó: Vidovics Ferenc

– Nagyon szeretek játszani, így nehéz döntés volt. Ugyanakkor tudom azt is, nem úgy megy már a mozgás, mint ahogy szeretném. A klub vezetősége megkeresett, vállalnám-e az U10-es korosztályt, mondtam, ez csak az aktív labdarúgás befejezésével működhet. Korábban Csanyteleken voltam már edző. Aki szeretetből focizik, a nem is tud elszakadni a labdarúgástól, én nem is próbálkozok ezzel. Játékvezetőként beugrottam korábban már gyerektornákra, ahol látták, hogy viszonyulok a kicsikhez, ezért is jött a felkérés, hogy dolgozzak egy utánpótláscsapatnál – mondta lapunknak a döntés kapcsán.

Ez volt Bertók Gábor kedvenc pillanata

Bertók Gábor Csongrádon kezdte a labdarúgás, majd Hódmezővásárhelyen, Kisteleken, Csanyteleken és Szentesen játszott. 534 mérkőzéssel zárta le a karrierjét, amelyeken 322 alkalommal volt eredményes: mint elmondta, a két kerek számot, azaz az 500 meccset s a 300 gólt szerette volna elérni pályafutása végére. 

– A megyei amatőr válogatottal az én gólommal nyertük meg az országos döntőt, ez áll a szívemhez a legközelebb. Hiányzik az érzés, a drukk, hogy meccsre készülök, ezt kell valahogy feldolgozni. Tudtam, hogy eljön ez az időszak, de nem akartam, hogy bekövetkezzen. Azt gondolom, amatőr szinten, hobbiként focizó emberként nagyjából a maximumot kihoztam. Persze, visszagondolva eszembe jut, mennyi helyzetet kihagytam, de játszhattam NB III.-ban, és úgy érzem, nekem ez volt a maximum – tette hozzá.

Bertók Gábor a Szentesi Kinizsi U10-es korosztályával dolgozik a továbbiakban, és mint kitért rá, egyelőre szokja az új szerepét. 

– Van olyan, akinek az apukájával is együtt játszottam, biztos, hogy van, aki ismer a gyerekek közül, de próbálom ezt különválasztani. A tiszteletet a befektetett munkával érhetem el, ehhez pedig idő kell, ráadásul ennek a korosztálynak új szabályokat hoztak, így például a nagyobb pályához is hozzá kell szokni – zárta a visszavonuló csatár.

