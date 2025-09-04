Szeged egyik legígéretesebb egyéni sportolója felnőtt ranglistapontokra hajt

Az augusztusi csapat Európa-bajnokság remekül sikerült Bíró Melinda számára. Több magasabban rangsorolt ellenfelet is legyőzött. A magyar válogatott az aradi selejtezőből bejutott a nyolcas döntőbe, ahol végül a hatodik helyen zárt. Szeptember 15-től a egyéni junior Eb-n szerepel majd a Gellért SE tenisztehetsége.

Bíró Melinda szombaton Lengyelországba utazik, utána pedig Ausztriába.

Fotó: Karnok Csaba

– Valószínűleg ez lesz az utolsó nagyobb junior versenyem, így szeretném a pályafutásom ezen szakaszát minél sikeresebben lezárni – árulta el érdeklődésünkre Bíró Melinda. – Az a teljesítmény, amit a csapat Eb-n produkáltam, az egy erős eredményt, nagyjából a tizenhat közé jutást jelentené Ausztriában, de jó játékkal akár a legjobb nyolcra is lehet esélyem – folytatta.

Bíró Melinda párosban is pályára lép majd, a csapat Eb-hez hasonlóan Bak-Szabó Norina oldalán.

– Szerintem erős páros leszünk, a csapat Eb-n is hoztuk a mindent eldöntő meccseket. Ismerjük egymást, mint a tenyerünket, abban reménykedem, hogy legalább megismételjük a tavalyi páros eredményünket, a legjobb nyolc közé jutást – fogalmazta meg céljait a 18 éves teniszező.

Bíró Melinda felnőtt tornára utazik

Szombaton viszont még Lengyelországba utazik Bíró, ahol egy 15 ezres versenyen vesz részt.

– A nyáron leérettségiztem, azóta ismét többet edzek, mert bele kell erősödnöm a felnőtt mezőnybe. Lengyelországban selejtezőt kell játszanom, de ha sikerülne egy jó eredményt elérni, akkor a jövőben már a főtáblán kezdhetnék, ami azért nagy előny – jegyezte meg Bíró Melinda.

Ranglistapontot kell szerezni minél hamarabb

Melinda felnőtt pályafutásával kapcsolatban edzője, Kiss György hangsúlyozta lapunknak, hogy minél hamarabb szeretnének felnőtt ranglistapontot gyűjteni. Amíg az nincs, addig mindig selejtezőt kell játszani, a legtöbb helyen pedig a kvalifikációs helyekre is várólista van.

– A junior versenyekről felnőttre átállás mindig nagyon nehéz, mert pont nélkül nem igazán lehet versenyezni. Ha megugorjuk ezt a belépő szintet, akkor szeretnénk minél hamarabb kinőni a 15 ezres kategóriát és 25 ezreseken indulni. Így építkeztünk akkor is, amikor Melinda 14 éveseken elkezdte a karrierjét a juniorok között – emlékezett vissza Kiss György. Hozzátette, hogy olykor nem zárkóznak még el egy-egy junior versenytől, de inkább már a felnőtt tornákra koncentrálnak.