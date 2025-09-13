szeptember 13., szombat

Labdarúgás

Mindkét csapat szériája folytatódott a hétvége nyitómeccsén

Címkék#Hódmezővásárhelyi TUS#Bordány#labdarúgás

Mindkét félidő kezdeti periódusa gólt hozott. A Bordány Hódmezővásárhelyen sem lassított, így továbbra is hibátlan mérleggel áll a bajnokságban, míg a hazaiaknak nincs meg az első pontjuk.

Vajgely Pál

Ellentétes előjelekkel várhatták a csapatok a vármegyei I. osztály 5. fordulójának nyitómeccsét, hiszen a Hódmezővásárhelyi TUS még pont nélkül állt, a Bordány pedig mind a három találkozóját megnyerte – a vendégek a Makó elleni meccsüket majd februárban pótolják be. Forgács Dávid tanítványai a meccs elején Pintér kapus indítását követően kerültek előnybe, a labdával Kovács Zsombor lépett ki, és higgadtan értékesítette a ziccerét. A vásárhelyiek könnyen egalizálhattak volna, ám a kapufáról kifele pattant a labda, majd egy labdaszerzést követően lett kétgólos a különbség. A második félidő elején egy jobb oldali akciót követően a lövést követő lecsorgót vágta be Kovács Zsombor, innen pedig már nem engedte ki a kezéből a meccset a Bordány.

A Bordány négyből a negyedik bajnokiját is megnyerte ebben a szezonban. Fotó: Bordány SK

A vendégek így négyből a negyedik bajnokijukat nyerték meg, míg a Hódmezővásárhelyi TUS az ötödik bajnokiját is elveszítette a szezonban. 

Vármegyei I. osztály, 5. forduló

Hódmezővásárhelyi TUS–DB Futball Bordány 0–4 (0–2)

Hódmezővásárhely, 120 néző. Vezette: Mucsi Zsolt – jól (Minda, Ördögh).
Hódmezővásárhelyi TUS: Kalmár – Vass M. (Török, 35.), Tóth J., Bánfi, Marton, Becsek, Horváth Á. (Telek, a szünetben), Rau (Szabó Cs., 60.), Nagy A., Pacskó, Kis D. (Tatár, 54.). Edző: Horváth Zoltán. 
Bordány: Pintér – Heipl, Márki (Márton, 55.), Meszes, Heipl Á. (Sárkány, 55.), Rácz (Bezzeg, 70.), Sahin-Tóth (Fodor, 55.), Baranyi, Rádóczi, Kovács K., Kovács Zs. (Kovács D., 60.). Edző: Forgács Dávid.
Gólszerzők: Kovács Zs. (4., 48.), Rádóczi (25.), Bezzeg (91.).
Jók: senki, ill. Kovács Zs., Rádóczi, Meszes, Kovács K., Pintér. 
Horváth Zoltán: –  Úgy hallottam, hogy gyenge teljesítménnyel rukkolt elő a hazai csapat, így csak gratulálni tudok a Bordány újabb győzelméhez.
Forgács Dávid: – Azt próbáltam hangsúlyozni a srácoknak, egy meccsen bármi megtörténhet, és az ilyen helyzetben lévő ellenfél a legveszélyesebb. Élesen álltunk bele a meccsbe, még ha voltak is nehézségeink, de gratulálok a csapatnak, örülök, hogy ezt a lépcsőfokot is megugrottuk! Próbálunk a továbbiakban is fejlődni. 

Az 5. forduló további programja, ma, 16.30: Kéménygyártó-Mórahalom–Clean Star Complex Dorozsma, Csongrád-Draxi-gép Kft.–Makó FC, M-Perfect Home-Algyő–Szentesi Kinizsi, Tiszasziget–Deszk. 17 óra: SZEOL SC-FK Szeged–Sándorfalva.

 

