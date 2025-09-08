Az ópusztaszeri favágó olyan jól szerepelt az ob-n, hogy indulhat a vb-n

Strúbel Bence címvédésével zárult a sportfavágók országos bajnoksága 2025-ben, amelynek ezúttal a soponyai Nemzetközi Vadgasztronómiai Fesztivál adott otthont. Az ópusztaszeri Bozsó Zoltán – a 2022-es és 2023-as győztes –, a sportág hazai klasszisa is részt vett az eseményen, mi több, az egész verseny során a második helyen állt. Az utolsó versenyszám előtt viszont nem indult el a tuning láncfűrésze, így nem kapott pontot és Andráska Zoltán beérte őt pontszámban. Döntetlennél pedig az első versenyszám időeredménye rangsorol, az pedig Andráskának sikerült jobban, így Bozsó nyakába bronzérem került. Szomorkodásra viszont így sem maradt oka az ópusztaszeri sportembernek.

Bozsó Zoltán a soponyai országos bajnokságon.

Fotó: Stihl Timbersports

– A könyökömben van egy ízületi gyulladás, emiatt sokáig úgy volt, hogy ezt az ob-t most kihagyom. Végül a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy megpróbálom, ha nem megy, fáj, akkor visszalépek – kezdte érdeklődésünkre Bozsó Zoltán. – Szerencsére jól bírta a könyököm, a verseny is remekül alakult. Az utolsó versenyszámban egy közepesen jó idővel a bajnoki címet is megszerezhettem volna, de a tuning láncfűrészem nem indult be. Sajnos van ilyen ezeknél a gépeknél a motor speciális kialakítása miatt, most pont a legrosszabbkor makacsolta meg magát – folytatta.

Bozsó Zoltán peches utolsó versenyszáma

Miután a tuning láncfűrész első rántásra nem indul be, a versenyzőknek egy percük van működésre bírni a gépet. Sikertelen próbálkozás esetén nem jár pont a favágónak. Így járt Bozsó is, aki így nemhogy a bajnoki címért nem versenghetett, de az ezüstéremről is lecsúszott. Dobogós helyezésének köszönhetően október végén is utazhat a sportfavágók csapatvilágbajnokságára, amelyet idén az olaszországi Milánóban rendeznek meg.

A sportfavágók országos bajnoksága nemzetközi színvonalt hozott. Olasz és holland versenybírók előtt, profi körülmények között versenyeztek, ráadásul a román válogatott négy tagja is itt volt Soponyán. Bozsó az aktuális román bajnokot legyőzte, ő a negyedik helyen végzett.