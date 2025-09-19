3 órája
Ez segített a világbajnoki címben a szegediek kajakosának
Duplán volt oka az örömre. Csizmadia Kolos, az MVM Szegedi VE kajakosa ugyanis a világbajnoki címét követően nem sokkal később születésnapját ünnepelte, elárulta, mit érzett az aranyérem megszerzését követően.
Hosszú évek munkáját követően szerezte meg felnőtt karrierje első világbajnoki címét Csizmadia Kolos. Az MVM Szegedi VE kajakosát az Európa-bajnokságon mindössze 17 ezred választotta el egy éremtől, ám a világbajnokságon minden összeállt, és megnyerte a K1 200 méteres döntőt.
– Hosszúnak éreztem a szezont. A gyermekem születése után nem szívesen hagytam otthon a családomat, azonban a szezon vége sok mindenért kárpótolt. Hüttner Csaba nagy mondása ezúttal is beigazolódott, az élet mindig ikszre játszik, és ez most is így volt. Sokszor éltem át azt, hogy ültünk a buszon hazafelé, és én voltam az, akinek nem volt érme, vagy aki hibázott. Most jó érzés volt végre ahhoz a csapathoz tartozni, akik mosolyogva ültek a buszon, és hozták azt, amiért elutaztak. Megünnepeltük otthon a vb-címet, a napokban volt a születésnapom is, így volt mit ünnepelni – mondta a szezon végeztével Csizmadia Kolos.
A szegedi klub világbajnoki kitért rá, bár az utolsó ötven méter nem úgy nézett ki, mint szerette volna, de akinek nem fáj a pálya, az nem hajtott igazán. A 30 éves kajakos a sprinttávon magabiztosnak mondható sikert aratott, bár a milánói kajak-kenu világbajnokság előtt kettős érzések voltak benne, mindazok mellett, hogy érezte, jó formában van.
Ezúttal Csizmadia Kolos volt a szörnyeteg
– Annyiszor hibáztam már, és ebben a számban tényleg bárki odaérhet. A sok rossz élmény miatt egy sportoló hajlamos magát negatív gondolatokkal bombázni, nehéz is volt elhinni, hogy képes vagyok erre, de sikerült letörnöm a szarvát ezeknek a gondolatoknak. A harmadik és a hetedik hely között minimális a különbség, a hetedik norvég is simán lehetett volna dobogós, ez meg tudja nyomni az ember fejét, hogy gyakorlatilag nem lehet hibázni a pályán. Emlékszem, kétezer-tizenkilencben az első felnőtt világbajnokságomon még gyerekként álltam oda a szörnyetegek mellé, ott nem volt reális cél az érem, hiába szerettem volna. Most igyekeztem tudatosan kezelni, hogy már én vagyok a szörnyeteg, és van bennem annyi munka, ami egy ilyen sikerhez kell – tette hozzá Csizmadia Kolos.
Az MVM Szegedi VE-hez 2025-ben igazolt kajakos elmondta, számára a szezon végeztével szükséges a teljes pihenés, így nem tervez komolyabb sporttevékenységet a következő idényre való felkészülésig.