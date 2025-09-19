Ez segített a világbajnoki címben a szegediek kajakosának

Hosszú évek munkáját követően szerezte meg felnőtt karrierje első világbajnoki címét Csizmadia Kolos. Az MVM Szegedi VE kajakosát az Európa-bajnokságon mindössze 17 ezred választotta el egy éremtől, ám a világbajnokságon minden összeállt, és megnyerte a K1 200 méteres döntőt.

Csizmadia Kolosnak át kellett állítania a gondolatait a vb alatt. Fotó: Czeglédi Zsolt

– Hosszúnak éreztem a szezont. A gyermekem születése után nem szívesen hagytam otthon a családomat, azonban a szezon vége sok mindenért kárpótolt. Hüttner Csaba nagy mondása ezúttal is beigazolódott, az élet mindig ikszre játszik, és ez most is így volt. Sokszor éltem át azt, hogy ültünk a buszon hazafelé, és én voltam az, akinek nem volt érme, vagy aki hibázott. Most jó érzés volt végre ahhoz a csapathoz tartozni, akik mosolyogva ültek a buszon, és hozták azt, amiért elutaztak. Megünnepeltük otthon a vb-címet, a napokban volt a születésnapom is, így volt mit ünnepelni – mondta a szezon végeztével Csizmadia Kolos.

A szegedi klub világbajnoki kitért rá, bár az utolsó ötven méter nem úgy nézett ki, mint szerette volna, de akinek nem fáj a pálya, az nem hajtott igazán. A 30 éves kajakos a sprinttávon magabiztosnak mondható sikert aratott, bár a milánói kajak-kenu világbajnokság előtt kettős érzések voltak benne, mindazok mellett, hogy érezte, jó formában van.

Ezúttal Csizmadia Kolos volt a szörnyeteg

– Annyiszor hibáztam már, és ebben a számban tényleg bárki odaérhet. A sok rossz élmény miatt egy sportoló hajlamos magát negatív gondolatokkal bombázni, nehéz is volt elhinni, hogy képes vagyok erre, de sikerült letörnöm a szarvát ezeknek a gondolatoknak. A harmadik és a hetedik hely között minimális a különbség, a hetedik norvég is simán lehetett volna dobogós, ez meg tudja nyomni az ember fejét, hogy gyakorlatilag nem lehet hibázni a pályán. Emlékszem, kétezer-tizenkilencben az első felnőtt világbajnokságomon még gyerekként álltam oda a szörnyetegek mellé, ott nem volt reális cél az érem, hiába szerettem volna. Most igyekeztem tudatosan kezelni, hogy már én vagyok a szörnyeteg, és van bennem annyi munka, ami egy ilyen sikerhez kell – tette hozzá Csizmadia Kolos.