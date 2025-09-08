szeptember 8., hétfő

Felhúzás

26 perce

Elképesztő világcsúcsra készül a szegedi sportoló felhúzásban

Címkék#felhúzás#Mr Olympia#Only Dots#Deli Tamás

Bothúzás, felhúzás vagy szkander. Három sportág, amely elképesztő erőkifejtést igényel pillanatok alatt, amiben a szegedi Deli Tamás az egyik legjobb Magyarországon. A sportember az elmúlt hétvégén felhúzásban 287,5 kilogrammot teljesített, október végére viszont az a terve, hogy 300 kilóval új világcsúcsot állít fel a WPA-nál.

Becsei Dávid

Először rendezték meg Magyarországon az Only Dotsot, amelynek lényege, hogy nincsenek súlykategóriák, a sportolók súlyához viszonyítva hirdetnek végső győztest. A lakiteleki versenyen pódiumra állt a szegedi Deli Team edzője és versenyzője, Deli Tamás is felhúzásban.

Deli Tamás világcsúcsra készül októberben.
Deli Tamás 287,5 kilogrammot teljesített felhúzásban Dunavarsányban.
Fotó: Deli Csaba

– Március óta gőzerővel készülök az őszi szezonra, amelyben az egyik fő versenyem a las vegasi Mr Olympia lesz. Azon bothúzásban és felhúzásban is indulok, így előtte mindenképpen szerettem volna részt venni egy másik komolyabb versenyen is – jegyezte meg a Délmagyarországnak Deli Tamás.

Nyáron a siófoki Muscle Beachen 270 kilogrammon fejezte be a felhúzást, Lakiteleken viszont már az induló súlya is 275 kiló volt.

Deli Tamás jó erőben van

– Az, hogy a nyáron 270-nel fejeztem be a versenyt, most pedig 275-tel indítottam, jól mutatja az edzések eredményét, a fejlődést. Nagyjából 285 kilóra lőttem be az erőmet. Felhúzásban a Mr. Olympia után három héttel a budapesti WPA-versenyen szeretnék majd csúcsformában lenni. Annál a szövetségnél egy orosz srác 2016 óta tartja a világcsúcsot 290 kilogrammal, ezt szeretném majd megdönteni. Erre ez a verseny most egy jó erőfelmérő volt, hiszen mindössze két és fél kilóra voltam a rekordtól. Az elkövetkezendő hetekben az amerikai túra miatt a bothúzás kerül előtérbe, de folyamatosan csinálom a felhúzó programomat is – avatott be a részletekbe.

A las vegasi Mr. Olympián október 10–11-én négy Csongrád-Csanád vármegyei sportoló lesz érdekelt. A makói Majoros Róbert felhúzásban, a szentesi Csordás Cintia a 70 kg alatti női bothúzásban, a derekegyházi Véró Alex nehésúlyú és abszolút bothúzásban, valamint Deli Tamás felhúzásban és bothúzásban.

 

