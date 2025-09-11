A Mágus vezette Diósgyőr is elbukott már Vásárhelyen

Különleges mérkőzés vár a Hódmezővásárhelyi FC-re szombaton, hiszen a jelenleg a harmadosztályban szereplő vásárhelyi csapat egy élvonalbeli klubot, a Diósgyőrt fogadhatja a Mol magyar kupában. A két klub a kupában még soha nem találkozott egymással, korábban bajnokikon viszont többször is játszottak már egymás ellenében: a legutóbbi, Vásárhelyen lejátszott meccsükről pedig kellemes emlékeket őrizhetnek a vásárhelyi szurkolók.

A Délmagyarország így számolt be a Vásárhely 1996-ban aratott győzelméről a Diósgyőr ellenében.

A vásárhelyi csapat az 1995–96-os bajnoki szezonban az NB II. Keleti csoportjában Hódmezővásárhelyi Astra-VFC néven szerepelt, és nem túl jól alakult az idény számukra. A vásárhelyiek úgy várhatták a 23. fordulóban esedékes, 1996. május 5-i, meccset, hogy mindössze egyetlen győzelem szerepelt a nevük mellett: a hetedik fordulóban a Kazincbarcika ellen sikerült nyernie a csapatnak 1-0-ra. A roppant nehéz helyzetben lévő vásárhelyiek a feljutásért küzdő miskolciakat fogadták, és az 1200 néző előtt lejátszott meccsen fél óra alatt alaposan meglepték a DVTK-t.

Fordulatos meccsen győzte le a Diósgyőrt a Vásárhely

Mint arról lapunk akkori hasábjain beszámoltunk, a tizenötödik percben Bozó játszotta ki a védőket, majd a kimozduló Hanyeczet is, és az üres kapuba gurított, majd bő negyed órával később ismét ő volt eredményes. A vásárhelyiek kapusa, Soós hárított egy tizenegyest is, de a vendégek az utolsó negyed órára így is egyenlítettek: a slusszpoén viszont a 90. percben következett, amikor Bozó ezúttal előkészített, és jobb oldali beadását Sipos közelről a kapuba lőtte, ezzel Pataki Tamás csapata bravúros sikert aratott a Verebes József, azaz a Mágus által irányított Diósgyőr fölött.

Az idény végeztével egyébként egyik csapat sem örülhetett, hiszen a Vásárhely sereghajtóként búcsúzni kényszerült a másodosztálytól, a DVTK pedig harmadik lett, így nem jutott fel az élvonalba.

Szombaton viszont a magyar kupában találkozik egymással a két csapat, a továbbjutás pedig ezen a napon el is dől. A HFC tájékoztatása szerint a meccsre való belépés 6 év alatt ingyenes, a nyugdíjasok és a diákok 1000 forintért válthatnak belépőt, a teljes árú jegy 2000 forintba kerül. A hazai oldalra beengedhető szurkolók létszámát 1120 főben állapította meg az MLSZ, a drukkerek péntekig 8 és 16 óra között a Csomorkányi u. 39. alatti olajkereskedésben, valamint csütörtökön és pénteken 16 és 19 óra között a városi stadionban is vásárolhatnak jegyeket elővételben.