Labdarúgás

1 órája

Ezekkel a tizenegyesekkel jutott tovább a Diósgyőr Hódmezővásárhelyen

Címkék#Hódmezővásárhely#Magyar Kupa#DVTK

Megnehezítették az NB I.-es csapat dolgát. Két tizenegyes is kellett ahhoz, hogy a DVTK kiharcolja a továbbjutás a Hódmezővásárhelyi FC otthonában.

Munkatársunktól

A tavalyi évhez hasonlóan idén is egy NB I.-es csapat érkezhetett Hódmezővásárhelyre, 2024 után ezúttal a DVTK volt a vásárhelyiek ellenfele a Mol magyar kupában. A két csapat legutóbb közel 30 éve, 1996 tavaszán találkozott az NB II. Keleti csoportjában, akkor csereként pályára lépett a vásárhelyi csapatban a HFC-t most edzőként irányító Szűcs Róbert.

Küzdelmes meccset játszott egymással a HFC és a DVTK a Mol magyar kupában. Fotó: Török János

A papírformának megfelelően a két osztállyal fentebb szereplő miskolciak ugyan 3–1-re megnyerték a meccset, és továbbjutottak, de ehhez két büntető is kellett: az első félidőben rövid időn belül kétszer is tizenegyest végezhetett el a vendégcsapat, a szerb Ivan Saponjics mindkettőt gólra váltotta.

A Hódmezővásárhelyi FC–DVTK meccs összefoglalója

A Mol magyar kupa legjobb 32 csapatának mezőnye ma délutánra lesz teljes, a 16.15-kor kezdődő Kecskemét–Újpest mérkőzést követően pedig az M4 Sport élő adásában el is készítik a következő forduló párosításait. A sorsoláson a továbbjutást Dorogon kivívó Szeged-Csanád Grosics Akadémia lesz érdekelt Csongrád-Csanád vármegyei csapatként. A harmadik fordulóban három NB I.-es csapat, a Kisvárda, a Puskás Akadémia és a Nyíregyháza is búcsúzott. A versenykiírás értelmében a negyedik fordulóban már bárki összekerülhet bárkivel, és nem automatikusan az alacsonyabb osztályban szereplő csapat a pályaválasztó, hanem az előbb kihúzott csapat szerepelhet majd hazai pályán.

