Erre várt a gamer világ: péntektől itt az EA FC új kiadása

Szeptember 19. egy régóta bekarikázott nap már a gamerek számára: ettől a naptól érhető el ugyanis az EA FC, vagy ahogy a legtöbben ismerhetik, FIFA-sorozat új kiadása. A világ első számú futballszimulátorának népszerűsége hosszú évek óta töretlen, és a pénteki kezdést is millióan várják világszerte. A játék egyik legnépszerűbb módja az Ultimate Team, amelyben saját "álomcsapatunkat" alkothatjuk meg és irányíthatjuk, valamint online játszhatunk meccseket különböző játékmódokban, heti, vagy akár napi feladatokat teljesítve. Bár maga a játék péntektől elérhető a gamer közösség számára, az internetes felület már szerdán elérhető, így indul az egyik legizgalmasabb időszak: összerakni a nyerő csapatot.

Antal Richárd is rápihent az EA FC új kiadására. Fotó: Puskás Akadémia

– A szerdai nap már egy nagyon várt pillanat, az egy az egy elleni játékosunknak ezzel el is kezdődik az új szezon, amelyre két és fél hónapot vártunk. Évek óta pozitívan állok az új játék megjelenéséhez, mert mindig vannak újítások, nem arról van szó, hogy csak átnevezték volna az előző kiadást. Mindig vannak olyan dolgok, amelyeket visszahoznak korábbról, vagy valami egészen mást építenek be, így az első két-három hét azzal megy el, hogy megismerjük az idei játékot – mondta lapunknak az EA FC 26 kapcsán Antal Richárd, a Puskás Akadémia e-sport csapatának szegedi vezetője.

Ez lehet az EA FC idei nagy dobása

Antal Richárd hozzátette, az idei széria újításai közül a Zlatan FC-t emelné ki, amely sok futballrajongónak érdekesség lehet: itt ugyanis egy olyan csapatról van szó, amelynek mind a 11 tagja, de természetesen a csapatot irányító edző is a mára már visszavonult svéd klasszis, Zlatan Ibrahimovic.

A Puskás Akadémia E-sport szekciójának vezetője kitért rá, kapcsolata a játékkal és ezzel a világgal 2018 áprilisában indult, amikor is első fizetéséből megvette az első konzolját, egy PlayStation4-et.

– A ProClubs-ban a világbajnokságon szerepelhettünk június végén, ahol a legjobb harminckettőig jutottunk. Azóta nem is játszottam, én a torna után másnap töröltem is a játékot, hiszen egy új széria kezdődik pénteken, szerintem nyáron nem érdemes a múlttal, a korábbi kiadással foglalkozni. Nagyjából novemberig van időnk felkészülni az EA FC 26-ból, akkor kezdődik számunkra az új szezon – zárta Antal Richárd.