Erőemelés

1 órája

Új világrekordot is döntöttek a makói erőemelők

Címkék#Majoros Róbert#Mr Power Sportegyesület#világrekord

Nagyszerűen teljesítettek. Több versenyen is szerepeltek az elmúlt időszakban a Mr. Power Sportegyesület versenyzői, Majoros Róbert és Tumpek Róbert is világrekorddal szerzett Európa-bajnoki címet erőemelésben.

Vajgely Pál

A WUAP Európa-bajnokságon többen is indultak a Mr. Power Sportegyesület tagjai közül. Majoros Róbert a -95 kg-osok felhúzásában már a 318 kg-os kezdőfogásával világrekordot döntött, ám végül egészen 340 kg-ig jutott, amellyel  a világ új legjobb eredményét elérve állhatott fel a dobogó tetejére, így Európa-bajnoki címet szerzett. Szintén Eb-győztes lett erőemelésben Tumpek Róbert is a -110 kg-osok mezőnyében. Az ifjúságiak -110 kg-os súlycsoportjában Hegedűs Máté is aranyérmes lett egy 622,5 kg-os összteljesítménnyel, míg a juniorok -95 kg-os mezőnyében Mata Ferenc 187,5 kg-os fekvenyomásával nyerte meg a kategóriát. Tóth István az open kategória felhúzásában lett második (285 kg), Hegyes Tibor Mózes pedig a juniorok -82,5 kg-os súlycsoportjában lett ezüstérmes 207,5 kg-os teljesítményével. A -60 kg-os juniorok között Moharos Fruzsina 152,5 kg-os totálig jutva lett ezüstérmes. Majoros Róbert felkészítésével nyert aranyérmet Bocz Tamás, a Valhalla Gym versenyzője a -110 kg-os masters mezőnyben lett első egy 820 kg-os, új világrekordot jelentő totál eredménnyel.

Erőemelésben értek el szép sikereket a Mr. Power Sportegyesület tagjai.
Erőemelésben értek el szép sikereket a Mr. Power Sportegyesület tagjai. Fotó: Mr. Power Sportegyesület

Több versenyen is sikert értek el erőemelésben a makóiak

A Magyar Professzionális Erőemelő ligában is győzni tudott Majoros Róbert, aki a -100 kg-osok között 320 kg-os felhúzásával bizonyult a legjobbnak. Tumpek Róbert is új világrekorddal győzött, aki a -100 kg-osok erőemelő mezőnyében 920,5 kg-os totállal, új világrekorddal tudott nyerni. Hegedűs Máté a -110 kg-osok között második lett 602,5 kg-os összteljesítményével. Németh Krisztián 317,5 kg-os guggolást elérve lett aranyérmes a -125 kg-osok között, Grezál Gergő 317,5 kg-os felhúzással győzött a -110 kg-osok mezőnyében, Tóth István 280 kg-os felhúzással lett aranyérmes a -140 kg-osoknál, míg Hegyes Tibor Mózes a juniorok -75 kg-os versenyében lett első 202,5 kg-os felhúzásával. Mata Ferenc a -100 kg-os junior erőemelők között lett második (635 kg), Ordacsi Dávid pedig guggolásban első (157,5 kg) felhúzásban pedig harmadik (175 kg) lett a -110 kg-osok nyílt mezőnyében.

A Masters Erőemelő Magyar bajnokságon nyert ezüstérmet Bognár István, aki a -105 kg-os mezőnyben 517,5 kg-os totálig jutva lett második. A Scitec Muscle Beachen a makói versenyzők közül Verbói András felhúzásban lett harmadik, miután 280 kg-ig jutott, míg a Deli Team fekvenyomásban ezüstérmes (60 kg) versenyzőjét, Csordás Cintiát szintén a makóiak edzője, Majoros Róbert készítette fel.

 

