Szoboszlai nyomában: szabadrúgásból volt eredményes a Liverpoolban a szegedi tehetség

Egy németországi felkészülési tornával hangolt a közelgő korosztályos Európa-bajnoki selejtezőkre az angol U17-es válogatott. A duisburgi négycsapatos eseményen az angol korosztályos válogatottban már korábban bemutatkozó Farkas Erik is kerettag volt, sőt, mindhárom meccsen pályára is lépett, Izrael és Németország ellen kezdőként játszott, és mindkét meccsen gólpasszal járult hozzá a győzelemhez, míg Venezuela ellen becserélték. Az angol csapat egyébként mindhárom meccsét megnyerte Németországban.

Farkas Erik (18-asban) már az U17-es angol válogatottban is pályára lépett. Fotó: Alex Bierens de Haan - The FA

Gólpasszal debütált az U21-esek között Farkas Erik

A Liverpoolban futballozó szegedi játékos nem sokkal kséőbb már a Vörösök U21-es csapatában játszott, méghozzá kezdőként. A 16 éves játékos a Bolton Wanderers ellen lejátszott találkozón ismét gólpasszt osztott ki, az ő átadását követően szerezte meg a vezetést a Liverpool, a meccset végül 4–1-re nyerte meg csapata.

– Őszintén szólva én talán óvatosabb lettem volna, de a klub bátran bedobta a mély vízbe. Erik pedig bizonyított. Ezzel is jelezték, hogy hosszú távon számolnak vele – mondta az Origo Sportnak adott interjújában Farkas Csaba, Erik édesapja.

Akárcsak Szoboszlai

A SZEOL SC-ből indult labdarúgó eseménydús időszakot zárt, hiszen az U21-esek között való debütálás mellett a klub U17-es csapatában gólt is szerzett. Az Aston Villa elleni Premier League Cup-meccsen szabadrúgásból volt eredményes, csapata pedig 9-1-es győzelmet aratott. Farkas Erik szintén nyolcas mezben lépett pályára ezen a meccsen, akár csak a Liverpool első csapatában játszó honfitársa, Szoboszlai Dominik, aki az Arsenalnak lőtt parádés gólt szabadrúgásból.