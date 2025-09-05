Új rendszerben indul a férfi vízilabda-bajnokság, majd szünetre vonul 

Fontos szabálymódosításokkal indul a férfi vízilabda OB I. 2025–2026-os idénye. A játékosokat legdirektebb érintő új szabály, hogy kisebb, 25 méteres pályán rendezik a mérkőzéseket a World Aquatics iránymutatása szerint, amelyet eddig csak a válogatott tornákon tapasztalhattak meg. A Magyar Vízilabda-szövetség tavalyi változtatása viszont marad, vagyis minden bajnokin győztest kell hirdetni. Döntetlen esetén egy további extra pontért büntetőpárbaj következik.

A Metalcom Szentes a BENU Magyar Kupa után a férfi vízilabda OB I.-ben is az OSC-t látja vendégül.

Fotó: Vidovics Ferenc

Fontos változás még, hogy a 2026–2027-es szezonban csökken a férfi vízilabda OB I. mezőnye. Tizennégyről tizenkettő csapatra. Emiatt változik a ránk váró bajnoki lebonyolítás is. Az alapszakasz ezúttal egy kör lesz, utána az első nyolc csapat alkotja majd a felsőházat, az alsót pedig a maradék hat együttes, valamint az OB I./B alapszakaszának első két helyezettje. Amennyiben a nyolcadik és kilencedik OB I.-es együttes között nincs három pontnál nagyobb különbség, akkor egy oda-visszavágós párharccal döntik el, melyik csapat játszhat a felsőházi rájátszásban. Az alsóház utolsó négy helyezettje kiesik.

Így folytatják

A felsőházba mindenki magával viszi az addigi eredményeit és már csak hét fordulót játszik, míg az alsóházban oda-visszavágós rendszerben mindenki tiszta lappal indul. A döntőt, a bronzmeccset és az ötödik helyért rendezett párharcot az egyik fél harmadik győzelméig játsszák majd, a hetedik pozícióért viszont elég lesz kettőt nyerni.

Halasztással kezdenek

A Szegedi VE Goodwill Pharma Fortacell csak október elsején kezdi meg a bajnokságot Kaposváron, a Metalcom Szentes viszont már szombaton este vendégül látja az eredeti időpontban a Semmelweis OSC-t. Komoly sikerélménnyel várja a Kurca-parti együttes a bajnoki szezonnyitót, hiszen a Magyar Kupa csoportköréből éppen az OSC-t legyőzve jutott tovább egy héttel korábban.

Miért vonul szünetre a férfi vízilabda OB I.?

A hátralévő szeptemberi időszakban a BENU Magyar Kupa meccsei miatt szünetel a bajnokság. Szeptember 12–14. között rendezik a negyeddöntőket, a Szentes szombaton a Honvéd otthonában kezd, majd vasárnap 18.30-tól hazai környezetben játssza a visszavágót. A Szeged a címvédő, amerikai túráról hazatérő Ferencváros vendégeként kezdenek pénteken, majd szombaton 17 órától fogadják a zöld-fehéreket a Tiszavirág Sportuszodában. A bajnokság második fordulóját október 11-én rendezik meg.