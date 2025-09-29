Elvesztették a dobogósok csatáját a nyitófordulóban

Átalakult csapattal kezdte meg az új szezont a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged, amelyben a Vasas elleni szezonnyitón pályára lépett a korábbi kétszeres Erste liga-győztes Vincze Gergő is. Az első harmadban összeszedett kétgólos hátrányt a szegediek a középső játákrészben eltüntették, azonban 3–3-at követően a vezetést nem sikerült átvenni.

Nem sikerült a győztes rajta a Goodwill Pharma Stilaxx Szeged számára. Fotó: Karnok Csaba

Az előző évadban bronzérmes angyalföldiek az utolsó játékrészben négy perc alatt kétszer is eredményesek voltak, ezzel pedig eldöntötték a meccset. A Goodwill Pharma Stilaxx Szeged legközelebb annak a Győrnek az otthonában lép pályára, amellyel az előző bajnokság döntőjét vívta.

Goodwill Pharma Stilaxx Szeged–Vasas SC 3–6 (0–2, 3–1, 0–3)

Férfi jégkorong Andersen liga, 1. forduló. Szeged, 450 néző. Vezette: Pallós, Homenko, Sebők, Kovács P.

Goodwill Pharma Stilaxx Szeged: Garbacz (81%) – Elesin (1), Csanády, Béres, Kliusnyicsenko 2 (1), Ivanov 1 (1) – Mátyás, Bosnyák, Vincze, Balogh B., Kaposi – Rózsa, Csala, Erdélyi, Kurián (1), Jakab, Csizmadia, Tárczy. Vezetőedző: Dósa Dávid.