Kétszeres Erste liga-győztes játékos érkezett a szegedi hokicsapathoz

Szombaton rajtol a férfi jégkorong Andersen liga negyedik szezonja. A mezőnyben továbbra is ott van a Goodwill Pharma Szeged, amely az előző kiírásban egy drámai csatában ezüstéremmel zárta az idényt. A 2025–26-os évadban 12 csapat alkotja a bajnokságot, a 22 fordulós alapszakaszt követően a legjobb nyolc folytathatja a rájátszásban. Az új szezonra változás, hogy az eddigiekhez képest kevesebb, három légiós nevezhető a meccsekre, a tavalyi szegedi csapatból két külföldi jégkorongozó, Matvej Sivrin és Vlagyiszlav Atlasz is az Erste ligába szerződött a nyár folyamán.

A Goodwill Pharma Szeged az előző szezonban döntőt játszhatott. Fotó: Karnok Csaba

– A tavalyi, sikeres szezon után új célokat tűztünk ki magunk elé, szeretnénk a helyi fiatalokat beépíteni. Három-öt olyan fiatalunk van, aki idén alapemberként játszhat a felnőtteknél, és persze sportemberek vagyunk, de az eredményesség másodlagos lesz. Mindezek mellett a top négybe való kerülés egy reális és kitűzhető cél számunkra, onnantól pedig bármi történhet – mondta Garbacz Máté, a csapat klubmenedzsere, egyben kapusa.

A csapatot vezetőedzőként továbbra is Dósa Dávid irányítja majd az új szezonban, ami pedig a játékoskeretbeli további változásokat illeti, egy kétszeres Erste liga-győztes játékossal, Vincze Gergővel is erősítettek a szegediek. Szombaton 18 órától hazai jégen kezd a Tisza-parti gárda, amelynek ellenfele a legutóbbi bronzérmes, a Vasas lesz.

– Tavaly négy kiemelkedő csapat volt a ligában, ebben mi és a Vasas is benne voltunk. Ellenfelünk erősödött a nyáron, de ezzel együtt is nem lehet más célunk hazai jégen, mint a győzelem – tette hozzá Garbacz Máté.

Ezt még nem élte át a Goodwill Pharma Szeged kapusa

Az előző szezon végére egyre népesebb lett a szegedi műjégpályára kilátogató szurkoló.

– Régebb óta Szegeden vagyok, de nem volt rá még példa, hogy megismerjenek, és odajöttek volna hozzám mondjuk egy bortéren. Nem túlzás, hokiláz volt az előző szezon végén, rengeteg üzenetet kaptam most is, mikor kezdünk, hogy áll a csapat. Jó irányba haladunk, ez lenne a lényege, hogy egy ilyen közeg kialakuljon. Nem sokan mondhatják el magukról, hogy teltházat tudtak volna csinálni egy másodosztályú meccsen, és remélem, így tudjuk folytatni – zárta Garbacz Máté.