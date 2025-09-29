szeptember 29., hétfő

Görkorcsolya

3 órája

Szegedi versenyző érte el a sportág legjobb világbajnoki eredményét

Címkék#Tornádó Team Szeged#görkorcsolyasport#világbajnoki eredmény

Kínában rendezték az idei világbajnokságot. Sándor Lilla nagyszerű eredményt ért az idei gyorsasági görkorcsolya világbajnokságon, amelyen a teljes magyar csapat Szegedről érkezett.

Munkatársunktól

Görkorcsolya, Kína. A kínai Beidaihében rendezték az idei gyorsasági görkorcsolya világbajnokságot, amelyen a magyar válogatott minden tagja Szegedről érkezett, a Tornádó Team Szeged, valamint a Korcsolyázó Diáksport Egyesület csapatából.

Sándor Lilla a gyorsasági görkorcsolya vb legjobb eredményét érte el.
Sándor Lilla a gyorsasági görkorcsolya vb legjobb eredményét érte el. Fotó: Tornádó Team Szeged

A gyorsasági görkorcsolya vb legjobb eredményét ért el

A sportág legjobb világbajnoki eredményét a Tornádó Teamből Sándor Lilla érte el, aki a pálya 1000 méter döntőjében ötödik helyen végzett, ez pedig a magyar görkorcsolyasport eddigi legjobb világbajnoki eredményének számít. Iványi Kata számára nagyon kevésen múlt az elődöntő az 500 méteres versenyszámban, míg az utcai egy körben egy peches ütközés miatt maradt le a továbbjutásról, ezzel együtt az elődöntőről.

Gardi Dominika, valamint a KDE-t képviselő Baráth Borbála versenyzését is bukás nehezítette. A Világjátékokat is megjárt Dominika egy közel 50 méteres hátrányt is ledolgozott, és felzárkózott az élbolyhoz, végül a 15. helyen zárta az eliminációt. A junior váltó a világ legjobb 15 csapatával együtt versenyezhetett, és a legerősebb futamban kapott helyet, összességében így a 10. helyen zárt.

