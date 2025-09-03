Elképesztő teljesítmény, világcsúccsal lett világbajnok a csanyteleki koronglövő

A gyorsított korongvadászat huszonegy éves világbajnoki történelme során 2025-ben mindössze másodszor fordult elő címvédés. 2016, 2024 és 2025. A csanyteleki Jéri Tamás pályafutása során harmadszor lett világbajnoki aranyérmes. A franciaországi Signes-ben aratott friss sikere viszont mindennél különlegesebb, ugyanis maximális teljesítménnyel érte el azt, ami így világcsúcs is egyben. Hogy mit is jelent ez pontosan? Nagyjából negyven méteres távolságból, pályánként hat gépből kilőtt változó röppályán szálló korongokra vadásznak a versenyzők nyolc különböző pályán huszonöt korongos rottékban (körökben). A csanyteleki sportoló pedig kétszázból kétszázat eltalált…

Jéri Tamás immár háromszoros világbajnok gyorsított korongvadászatban.

Forrás: Jéri Tamás családi archívuma

– Ez a világbajnoki cím különleges helyre került a szívemben. 2014-ben ugyanitt nyertem meg az első junior Európa-bajnoki aranyérmemet, vagyis minden itt kezdődött, ezért számomra ez egy emocionális történet – kezdte érdeklődésünkre Jéri Tamás, a gyorsított korongvadászat immár háromszoros világbajnoka.

Tavaly szétlövéssel nyerte meg a második világbajnoki aranyát, idén ennél egyértelműbb volt a sikere. Mint mondta, minél feszültebb, annál jobban teljesít, így 2024-ben nem is hibázott a mindent eldöntő szétlövés során. Idén viszont két korongnyi előnnyel emelte fel a puskát az utolsó rottéban, így teljesen nyugodtan lőhetett. A világcsúcsot jelentő kétszázadik korongot ígyis sikerült leszedni. Korábban nyolcan lőttek a világcsúcsért, de mind elhibázták, így most a csanyteleki sportoló egyedülálló teljesítménnyel rukkolt elő a lövészet őshazájában.

A gyorsított korongvadászat őshazájában nyert

– A legjobb sportlövők és versenyek őshazája Franciaország. Őket hazai környezetben különösen nehéz legyőzni, így még különlegesebb ez a világbajnoki cím. A vb előtt 190-195 korongot lőttem. A verseny hetében az első hivatalos edzésen hétfőn 197-ig jutottam, ez a vb-n a második helyre lett volna elég. Ahelyett, hogy nyugodtan hátradőltem volna, hullafáradtan kedden is kimentem lőni, 188-cal zártam… Így mentem el pihenni, a javítás iránti vágyat meghagytam a csütörtökön kezdődő világbajnokságra. Bíztam magamban, régebben biztosan edzettem volna még szerdán is – mesélte a csanyteleki sportoló.