szeptember 18., csütörtök

Diána névnap

23°
+21
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kajak-kenu

42 perce

Fiatal sportolókra és legendás edzőre is emlékeznek szombaton a Maty-éren

Címkék#kajak-kenu#Hanzók Örs emlékverseny#Szeged

Harmincnegyedik alkalommal emlékeznek. Szombaton rendezik a hagyományos Hanzók Örs emlékversenyt a Maty-éri kajak-kenu pályán, ahová több mint 400 kajak-kenus érkezik.

Munkatársunktól

Több mint 400 fiatal kajak-kenus érkezik szombaton a Maty-érre, ahol idén is megrendezik a Hanzók Örs-emlékversenyt.  Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület és a Vajda Attila Regio­nális Akadémia szervezésében harmincnegyedik alkalommal emlékeznek meg a tragikusan fiatalon elhunyt kajakosról. A verseny érdekessége, hogy a program java részét a csapathajós futamok teszik ki. A program tíz órától kezdődik a Maty-éren, a Hanzók Örs-emlékfutamot követően (amelynek győztese a Hanzók Örs alapítvány felajánlásából egy hajót használhat) a legendás szegedi edzőre, Váradi Mártonra emlékeznek a MK1 2000 méteres futammal az U12-es korosztályban, míg a fiatalon elhunyt szegedi kenus, Csanki Márk emlékfutamát is megrendezik az U12-es fiúk MC-1 2000 méteres versenyével.  A programot kora délután a masters futamok zárják, az előzetes nevezések alapján 17 egyesület versenyzői érkeznek Szegedre. 

A fiatal kajak-kenusok a Hanzók Örs emlékversenyre érkeznek Szegedre.
A fiatal kajak-kenusok a Hanzók Örs emlékversenyre érkeznek Szegedre. Fotó: Karnok Csaba

A Hanzók Örs emlékverseny mellett nemzetközi vizeken is érdekeltek a szegediek

Mindeközben elkezdődött az utánpótlás korosztály számára az év utolsó nemzetközi versenye. A csehországi Racicében rendezik ugyanis az Olimpiai Reménységek Versenyét, amelyen az MVM Szegedi VE-t összesen nyolcan képviselik. A csütörtöki nyitónapon mindenkinek sikerült a továbbjutás, Trencsényi Anna három számban is egyből a döntőbe jutott, miután C1 200 és 500 méteren is finalista az U15-ösök mezőnyében, míg az U16-osoknál klubtársával, Egeresi Sárával lett harmadik 200 méteren, ám ezzel is egyből a szám döntőjébe jutott. Molnár Lukács Ivo, Molnár Ádám István és Marenec-Dózsa Zétény is két-két futamgyőzelemmel kezdte a csehországi viadalt, így egyből döntőbe jutottak.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu