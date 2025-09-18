Fiatal sportolókra és legendás edzőre is emlékeznek szombaton a Maty-éren

Több mint 400 fiatal kajak-kenus érkezik szombaton a Maty-érre, ahol idén is megrendezik a Hanzók Örs-emlékversenyt. Az MVM Szegedi Vízisport Egyesület és a Vajda Attila Regio­nális Akadémia szervezésében harmincnegyedik alkalommal emlékeznek meg a tragikusan fiatalon elhunyt kajakosról. A verseny érdekessége, hogy a program java részét a csapathajós futamok teszik ki. A program tíz órától kezdődik a Maty-éren, a Hanzók Örs-emlékfutamot követően (amelynek győztese a Hanzók Örs alapítvány felajánlásából egy hajót használhat) a legendás szegedi edzőre, Váradi Mártonra emlékeznek a MK1 2000 méteres futammal az U12-es korosztályban, míg a fiatalon elhunyt szegedi kenus, Csanki Márk emlékfutamát is megrendezik az U12-es fiúk MC-1 2000 méteres versenyével. A programot kora délután a masters futamok zárják, az előzetes nevezések alapján 17 egyesület versenyzői érkeznek Szegedre.

A fiatal kajak-kenusok a Hanzók Örs emlékversenyre érkeznek Szegedre. Fotó: Karnok Csaba

A Hanzók Örs emlékverseny mellett nemzetközi vizeken is érdekeltek a szegediek

Mindeközben elkezdődött az utánpótlás korosztály számára az év utolsó nemzetközi versenye. A csehországi Racicében rendezik ugyanis az Olimpiai Reménységek Versenyét, amelyen az MVM Szegedi VE-t összesen nyolcan képviselik. A csütörtöki nyitónapon mindenkinek sikerült a továbbjutás, Trencsényi Anna három számban is egyből a döntőbe jutott, miután C1 200 és 500 méteren is finalista az U15-ösök mezőnyében, míg az U16-osoknál klubtársával, Egeresi Sárával lett harmadik 200 méteren, ám ezzel is egyből a szám döntőjébe jutott. Molnár Lukács Ivo, Molnár Ádám István és Marenec-Dózsa Zétény is két-két futamgyőzelemmel kezdte a csehországi viadalt, így egyből döntőbe jutottak.