szeptember 9., kedd

Ádám névnap

27°
+31
+17
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Labdarúgás

50 perce

Felsőbb osztályból igazolt játékost a Hódmezővásárhelyi FC

Címkék#HFC#Kecskeméti TE#Kovács Kolos#Hódmezővásárhelyi FC#labdarúgás

A több játéklehetőség reményében váltott klubot. A HFC kölcsön vette a 2025–2026-os szezonra a Kecskeméti TE 20 éves labdarúgóját, Kovács Kolost. A játékos bemutatkozott már az NB I.-ben, míg a tavasszal az NB II.-es Békéscsabában futballozott.

Becsei Dávid

Hódmezővásárhelyen folytatja a pályafutását a Kecskeméti TE közlése szerint Kovács Kolos. Még az átigazolási időszak vége előtt eldőlt, hogy a HFC-be igazol Kovács Kolos. Ennek oka a több játéklehetőség reménye, de a KTE továbbra is figyelemmel kíséri a 20 éves labdarúgó fejlődését és visszavárják 2026 nyarán.

Kecskemétről vett kölcsön játékost a HFC.
Kovács Kolos (balról) a HFC-ben folytatja a pályafutását kölcsönben.
Fotó: Réti Attila / Forrás: Kecskeméti TE

Kovács Kolos 2023 nyarán igazolt Ceglédről Kecskemétre. A 2023–2024-es idényben kétszer lépett pályára az NB I.-ben, az MTK ellen ráadásul egy gólpasszt is kiosztott. Az előző szezonban egy-egy első osztályú bajnokin, illetve kupamérkőzésen számított rá a szakmai stáb. Mindeközben a KTE II. NB III.-as futballcsapatában rendszeresen játéklehetőséget kapott. Másfél év alatt harmincöt harmadosztályú találkozón négy gólt szerzett. A 2024–2025-ös bajnokság tavaszi idényét már az NB II.-es Békéscsabánál töltötte kölcsönben, ahol kilenc mérkőzésen – egyszer kezdőként, nyolcszor csereként – lépett pályára.

NB I.-es csapatot fogad a HFC

A HFC az NB III. Dél-keleti csoportjának legutóbbi fordulójában a Dunaharaszti MTK-tól szenvedett 3–1-es vereséget hazai környezetben. Ezen a hétvégén MOL Magyar Kupa-forduló – a vásárhelyiek az NB I.-es Diósgyőrt fogadják – miatt szünetel a bajnokság, legközelebb szeptember 21-én a Martfű vendége lesz Szűcs Róbert csapata.

 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a delmagyar.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu