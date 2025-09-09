Felsőbb osztályból igazolt játékost a Hódmezővásárhelyi FC

Hódmezővásárhelyen folytatja a pályafutását a Kecskeméti TE közlése szerint Kovács Kolos. Még az átigazolási időszak vége előtt eldőlt, hogy a HFC-be igazol Kovács Kolos. Ennek oka a több játéklehetőség reménye, de a KTE továbbra is figyelemmel kíséri a 20 éves labdarúgó fejlődését és visszavárják 2026 nyarán.

Kovács Kolos (balról) a HFC-ben folytatja a pályafutását kölcsönben.

Fotó: Réti Attila / Forrás: Kecskeméti TE

Kovács Kolos 2023 nyarán igazolt Ceglédről Kecskemétre. A 2023–2024-es idényben kétszer lépett pályára az NB I.-ben, az MTK ellen ráadásul egy gólpasszt is kiosztott. Az előző szezonban egy-egy első osztályú bajnokin, illetve kupamérkőzésen számított rá a szakmai stáb. Mindeközben a KTE II. NB III.-as futballcsapatában rendszeresen játéklehetőséget kapott. Másfél év alatt harmincöt harmadosztályú találkozón négy gólt szerzett. A 2024–2025-ös bajnokság tavaszi idényét már az NB II.-es Békéscsabánál töltötte kölcsönben, ahol kilenc mérkőzésen – egyszer kezdőként, nyolcszor csereként – lépett pályára.

NB I.-es csapatot fogad a HFC

A HFC az NB III. Dél-keleti csoportjának legutóbbi fordulójában a Dunaharaszti MTK-tól szenvedett 3–1-es vereséget hazai környezetben. Ezen a hétvégén MOL Magyar Kupa-forduló – a vásárhelyiek az NB I.-es Diósgyőrt fogadják – miatt szünetel a bajnokság, legközelebb szeptember 21-én a Martfű vendége lesz Szűcs Róbert csapata.