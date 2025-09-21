A HFC új játékosa is nagyban hozzájárult a szezon első idegenbeli győzelméhez

Nehezen lendült játékba, ám végül sima győzelmet aratott a Hódmezővásárhelyi FC a Martfű otthonában. A vendégek nem igazán találták a játék ritmusát az első fél óra során, majd egy vásárhelyi szögletet követően egy kontrából a Martfű szerezte meg a vezetést. A bekapott gól ébresztően hatott a HFC-re, ezt követően egyre magasabb ritmusra kapcsolt a HFC. Egy szögletvariáció után Marsa Levente fejesével egyenlítettek a vásárhelyiek, majd nem sokkal később egy remek kiugratást követően Gréczit rántották le ziccerben a tizenhatoson belül, a büntetőt a sértett váltotta gólra.

Öt gólt lőve győzött a Martfű otthonában a Hódmezővásárhelyi FC. Fotó: HFC

A második félidőt teljes egészében uralta a HFC, többször a kapufa mentette meg a Martfűt a góltól, Marsa, majd Sipos is nagyon közel állt a gólhoz. Érett tehát a harmadik találat, amelyet végül Gréczi szerzett meg, aki akcióból is eredményes volt, miután a kapust is kicselezve lőtt a hálóba – ekkor Kriska kiállítása miatt már emberelőnyben játszott a HFC. A Kecskeméttől kölcsönkapott Kovács Kolos talált be nem sokkal később, aki Hajnal beadását bombázta a hazai kapuba. Nem sokkal később egy gólpasszt is kiosztott a HFC friss szerzeménye, aki Hegedűsnek készítette le a labdát, aki öt méterről lőtt a sarokba. A meccs vége kicsit paprikásan alakult, ezzel a sikerrel a HFC ebben a szezonban először nyert idegenben.

Szűcs Róbert: – Első idegenbeli győzelmünket magabiztos, gólra törő, szép játékkal abszolváltuk. Gratulálok a csapatomnak!

Martfű–Hódmezővásárhelyi FC 1–5 (1–2)

Labdarúgó NB III., Dél-keleti csoport, 8. forduló. Martfű, 200 néző. Vezette: Dévényi Balázs (Szabó F., Győri).

Martfű: Kenyeres – Prozlik, Balla (Madarassy, 85.), Kriska, Székely (Horváth K., 76.), Kinyig (Bidzilya, 65.), Mahler, Fődi (Vona, 65.), Bódai (Boros, 85.), Mészáros, Antman. Edző: Koncz Zsolt.

HFC: Kálovits – Gréczi (Hegedűs, 80.), Illés, Zana, Herczeg, Török (Kovács K., 59.), Sipos, Hajnal (Rajsli, 80.), Tóth P. (Molnár Á., 73.), Sági (Guth, 73.). Marsa. Edző: Szűcs Róbert.

Gólszerzők: Kriska (33.) ill. Marsa (41.), Gréczi (45., 11-esből, 68.), Kovács K. (77.), Hegedűs (89.).

Kiállítva: Kriska (65.), Székely (76.).