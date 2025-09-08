szeptember 8., hétfő

A Grosics Akadémia korábbi edzője, Joao Janeiro a magyar–portugál mérkőzésről

Címkék#Budapest#Portugália#Joao Janeiro#Cristiano Ronaldo#Nemzetek Ligája

Budapesten dőlhet el a magyar válogatott sorsa a portugálok ellen, a Puskás Arénában igazi futballünnepre készülnek a szurkolók. A találkozóról Joao Janeiro, a Grosics Akadémia korábbi edzője mondta el véleményét.

Delmagyar.hu

A 2018 és 2020 között a szegedi Grosics Akadémiát irányító portugál szakember, Joao Janeiro szerint Roberto Martínez együttese Örményország ellen magabiztosan futballozott, és a taktikai elképzeléseket is jól valósította meg. Úgy véli, Portugália játékoskerete rendkívül erős, a Nemzetek Ligája-győzelem és a sima örményországi siker önmagában azonban még nem győzte meg a szurkolókat – olvasható a Nemzeti Sport oldalán.

Joao Janeiro szerint a magyar–portugál meccsen Budapesten dőlhet el a továbbjutás sorsa.
Joao Janeiro szerint a magyar–portugál meccsen Budapesten dőlhet el a továbbjutás sorsa. Fotó: Czinege Melinda

Joao Janeiro szerint Portugália kerete erősebb, mint valaha

Kiemelte Cristiano Ronaldo kiváló formáját, aki élvezi, hogy világklasszis társak szolgálják ki, így csatárként „csak” a befejezésekre kell koncentrálnia. Joao Félixről úgy nyilatkozott: hatalmas tehetség, ám a pályafutásában voltak rossz döntések, ugyanakkor Szaúd-Arábiában a kevesebb zavaró tényező és Cristiano jelenléte segíthet neki.

A portugál védelemről elmondta: olyan futballisták alkotják, akik a világ legnagyobb klubtornáit is megnyerték, és amennyiben Martínez nem változtat a bevált felálláson, Magyarország ellen is stabilan teljesíthetnek.

A budapesti találkozóról azt várja, hogy a két továbbjutásra esélyes válogatott nagy csatát vív majd egymással a Puskás Arénában. Hozzátette: bár Portugália esélyes, számára legalább annyira izgalmas lesz látni, hogy a magyar csapat mire képes hazai pályán. Külön öröm számára, hogy olyan korábbi játékosai, mint Ötvös Bence vagy a sérülés miatt most hiányzó Schäfer András is a válogatott tagjai.

